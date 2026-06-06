انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد لـ 635 طالبًا أمام 5 لجان

أعلن فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025 / 2026، اليوم السبت، بمختلف لجان المنطقة على مستوى المحافظة، وسط أجواء من الهدوء والانضباط.

وأوضح رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ 635 طالبًا وطالبة بالقسمين العلمي والأدبي، يؤدون الامتحانات أمام 5 لجان موزعة على الإدارات التعليمية بمختلف مراكز المحافظة، وسط متابعة مستمرة لضمان انتظام اللجان وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.

وأكد أن جميع اللجان استقبلت الطلاب في المواعيد المحددة، بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لضمان انتظام سير الامتحانات، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأوضح رئيس المنطقة الأزهرية أن غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات والتواصل المستمر مع رؤساء اللجان بمختلف الإدارات التعليمية، ورصد أي ملاحظات أو معوقات والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية.

وأشار فضيلته إلى أنه تم توفير جميع سبل الراحة داخل اللجان، والتأكد من جاهزية مقار الامتحانات من حيث التهوية والإضاءة المناسبة، إلى جانب التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة داخل اللجان، والتعاون مع الجهات الأمنية لتأمين مقار الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة.

وأضاف أن المنطقة الأزهرية حريصة على تطبيق التعليمات المنظمة للامتحانات بكل دقة، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والنزاهة والشفافية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية ستستمر طوال فترة الامتحانات للوقوف على انتظام العمل وتذليل أي عقبات قد تطرأ.

كما أشاد فضيلته بالجهود التي يبذلها رؤساء اللجان والمراقبون والعاملون بالمنطقة الأزهرية، مثمنًا تعاون جميع الجهات المعنية في توفير المناخ الملائم للطلاب، بما يمكنهم من أداء الامتحانات في أجواء مستقرة وآمنة.

واختتم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية تصريحاته بالتأكيد على أن المنطقة تسخر جميع إمكاناتها لخدمة الطلاب وتوفير بيئة امتحانية مناسبة، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع أبنائه الطلاب، وأن تخرج الامتحانات بالصورة المشرفة التي تليق بالأزهر الشريف ورسالته التعليمية والدعوية.