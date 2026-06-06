عاكسها وعاتبته .. سقوط المتهم بالتعدي على فتاة في التجمع الأول

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بمعاكسة شقيقتها والتعدى عليها بالضرب بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (مصابة بكدمات متفرقة ، مقيمة بمدينة نصر بالقاهرة) وبسؤالها قررت بأنه بتاريخ 5 / الجارى وأثناء سيرها بأحد التجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول قام أحد الأشخاص بمعاكستها وحال معاتبتها له قام بالتعدى عليها بالضرب.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو مرتكب الواقعة ( محاسب - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول)، وبمواجهته نفى معاكسته للشاكية ، ونشوب مشاجرة بينهما تبادلا خلالها التعدى على بعضهما بالضرب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.