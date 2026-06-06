رئيسة لجنة بشبين الكوم تستقبل طلاب الشهادة الإعدادية بالشوكولاتة في أول يوم

شهدت مدرسة الكوم الأخضر الأعدادية بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لفتة طيبة من رئيسة لجنة الشهادة الإعدادية نها عبد الباقى باستقبال الطلاب بالشيكولاته وعبارات تشجيعية.

جاء ذلك فى أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية لتخفيف التوتر علي الطلاب قبل بدء امتحان اللغة العربية.

وسادت حالة من الفرحة والارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية في المدرسة.

وادي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة اللغة العربية.

جدير بالذكر أنه تم تجهيز 413 لجنة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة ، موزعة علي جميع الإدارات التعليمية لاستقبال 89 ألفا و 878 طالبا وطالبة وبمشاركة 14 ألفا و 555 ( رئيس لجنة ، مراقب أول ، مراقب ، ملاحظ ، إداري ) بجميع لجان الإدارات ، وتجهيز 23 لجنة لاستقبال 5 آلاف و 767 طالبا بالشهادة الإعدادية المهنية .