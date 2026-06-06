رئيس لجنة تطوير السياحة في سانت بطرسبرج: المنتدى يُعد منصة رئيسية للترويج للمدينة وإبراز مقوماتها

قال رئيس لجنة تطوير السياحة في سانت بطرسبرج بروسيا، يفغيني بانكيفيتش، إن المدينة نجحت على مدار العقود الثلاثة الماضية في بناء منظومة متكاملة لسياحة الأعمال والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ما عزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية والاقتصادية في البلاد.

منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي

وأضاف «بانكيفيتش»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي يمثل حدثًا استراتيجيًا بالغ الأهمية لروسيا وللمدينة على وجه الخصوص، إذ يستقطب آلاف الزوار والمشاركين من مختلف دول العالم، ويُعد منصة رئيسية للترويج للمدينة وإبراز مقوماتها الاقتصادية والسياحية.

وأوضح أن المدينة تحرص خلال فترة المنتدى على تقديم صورة متكاملة لزوارها، لا تقتصر على قطاع الأعمال فقط، بل تشمل أيضًا التراث الثقافي والتاريخي، إلى جانب المتاحف والمسارات السياحية المتنوعة التي تشتهر بها سانت بطرسبرج، والمعروفة بمدينة الليالي البيضاء والجسور والمتاحف.

تجربة سياحية متكاملة

وأشار إلى أن الزائرين يكتشفون خلال إقامتهم المقومات الثقافية الفريدة للمدينة، التي تدفع الكثير منهم إلى تكرار الزيارة، مؤكدًا أن سانت بطرسبرج توفر تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الأنشطة الاقتصادية والثقافية والترفيهية.

https://www.youtube.com/watch?v=G7UAm4Dq5uw