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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

51.67 جنيها آخر سعر لأقل دولار في البنوك.. اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

أظهر سعر أدني دولار أمام الجنيه؛ مع أول تعاملات اليوم الأحد 7-6-2026 على مستوي البنوك المصرية.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

بلغ آخر تحديث لـ أقل سعر دولار 51.67 جنيها للشراء و 51.77 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الدولار اليوم

وسجلت أسعار الدولار في مختلف البنوك المصرية؛ ثباتا مع بدء العمل في الجهاز المصرفي .

سعر الدولار مقابل الجنيه

بدء العمل في البنوك

وتبدأ البنوك المصرية عملها صباح اليوم بعد مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي بعد إجازة استمرت يومين اعتبارا من الجمعة الماضية.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه 51.75 جنيها للشراء و 51.89 جنيها للبيع .

سعر الدولار اليوم

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار 51.67 جنيها للشراء و 51.77 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 51.72 جنيها للشراء و 51.82 جنيها للبيع في بنكي التجاري الدولي CIB، الإسكندرية.

وسجل ثالث أقل سعر دولار 51.75 جنيها للشراء و 51.85 جنيها للبيع في بنوك "البركة، أبوظبي التجاري، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، الكويت الوطني".

سعر الدولار اليوم

الدولار في أغلب البنوك 

وبلغ أغلب سعر الدولار في البنوك 51.77 جنيها للشراء و 51.87 جنيها للبيع في بنوك " العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، ميد بنك، العربي الافريقي الدولي،التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي،المصري الخليجي، نكست، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر،المصرف العربي الدولي".

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

أعلي سعر دولار

وبلغ أعلي سعر دولار 51.92 جنيها للشراء و 52.02 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 51.82 جنيها للشراء و 51.92 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، سايب، قناة السويس".

البنك المركزي

الأصول الأجنبية

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصر بنهاية إبريل الماضي بمقدار 1.56 مليار دولار علي أساس شهري.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول صافي الأصول  خلال أبريل الماضي مسجلة 22.89 مليار دولار، مقارنة بنحو 21.33 مليار دولار بنهاية مارس السابق.

وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 342 مليون دولار خلال الشهر ذاته، ليسجل 15.16 مليار دولار.

وتعكس هذه المؤشرات تحسنًا في وضع الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي خلال أبريل، مدعومًا بالأداء الإيجابي للبنوك التجارية، رغم التراجع المحدود في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي.

البنك المركزي

زارتفع حجم النقد المتداول خارج البنوك بنهاية العام الماضي إلي 1.435 تريليون جنيه مقابل 1.25 تريليون جنيه في نوفمبر السابق له ومقارنة 1.3 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام.

وكشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري وصول الودائع الجارية بالعملة المحلية 2.342 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 2.32 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ2.25 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.

وبلغ حجم المعروض النقدي  3.8 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 3.75 تريليون جنيه في نوقمبر السابق ومقارنة بـ2.25 تريليون جنيه في أكتوبر السابق له.

ووصلت جملة السيولة المحلية إلي 14.03 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 13.85 تريليون جنيه في نوفمبر السابق له ومقارنة بـ 13.7 تريليون في أكتوبر 2026.

وبلغ إجمالي أشباه النقود 10.231 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 10.102 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 10 تريليونات جنيه في أكتوبر 2025.

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