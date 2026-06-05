51.77 جنيه .. تفاصيل آخر سعر للدولار اليوم

شهد سعر الدولار استقرارا مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 5-6-2026؛ وذلك التوازي مع تعطل العمل في البنوك.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار ثباتاً من دون تغيير علي مستوي الجهاز المصرفي .

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 51.77 جنيها للشراء و 51.87 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر الدولار 51.67 جنيها للشراء و 51.77 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وصل ثاني أقل سعر دولار 51.75 جنيها للشراء و 51.75 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي،الكويت الوطني".

متوسط سعر الدولار

وبلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.77 جنيها للشراء و 51.87 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIBـالعربي الافريقي، المصرف المتحد، ميد بنك، الأهلي المصري، نكست، HSBC، التعمير والاسكان،نكست، المصري الخليجي،فيصل الاسلامي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 51.80 جنيها للشراء و 51.9 جنيها للبيع في بنوك " الإسكندرية، مصر، الأهلي الكويتي، قناة السويس، سايب"

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه 51.95 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع في المصرف العربي الدولي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 51.92 جنيها للشراء و 52.02 جنيها للبيع.