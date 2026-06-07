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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في الذكاء الاصطناعي بالقطاع الصحي نقلة نوعية للرعاية الطبية بمصر

القطاع الطبي
القطاع الطبي
محمد الشعراوي

أكد نواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وميكنة المنظومة الصحية تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو بناء نظام صحي حديث ومتطور، يواكب أحدث النظم العالمية في تقديم الخدمات الطبية، ويعزز من جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأكد النائب نبيل العطار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المنشآت الصحية تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، بما يواكب أحدث النظم العالمية في تقديم الخدمات الطبية.

وأوضح العطار في تصريحات خاصة أن الدولة قطعت شوط كبير خلال السنوات الماضية في ملف تطوير القطاع الصحي، سواء من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل أو إنشاء المدن الطبية والمستشفيات الحديثة، مشيرا إلى أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي سيحدث نقلة نوعية في سرعة التشخيص ودقة تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

ميكنة المنظومة الصحية

وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن اهتمام القيادة السياسية بميكنة المنظومة الصحية يعكس حرص الدولة على بناء قاعدة بيانات طبية دقيقة ومتكاملة، تساعد في تحسين كفاءة التشغيل وترشيد الإنفاق وضمان وصول الخدمة الصحية بجودة عالية إلى جميع المواطنين بمختلف المحافظات.

تطبيقات التكنولوجيا الحديثة داخل المستشفيات

وأشار العطار إلى أن دعم تطبيقات التكنولوجيا الحديثة داخل المستشفيات سيسهم أيضا في تخفيف الضغط على الأطقم الطبية، وتسهيل متابعة الحالات المرضية، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن التحول الرقمي أصبح ضرورة أساسية لتحقيق العدالة الصحية.

وثمن النائب نبيل العطار اهتمام الرئيس السيسي بتطوير هيئة الإسعاف وتحسين أجور العاملين بها، مؤكدا أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في نجاح أي منظومة صحية، وأن الدولة تتحرك بشكل متوازن بين تطوير البنية التحتية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الطبي.

وأشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المنشآت الطبية، مؤكدا أن هذه الخطوات تعكس رؤية الدولة لبناء قطاع صحي حديث يعتمد على التكنولوجيا والمعايير العالمية.

وأكد عبد الحميد في تصريحات خاصة أن القيادة السياسية تولي اهتمام غير مسبوق بملف الصحة، باعتباره أحد أهم ملفات الأمن القومي، مشيرا إلى أن تطوير المستشفيات والمدن الطبية وإنشاء مراكز التدريب والمحاكاة الطبية يسهم في رفع كفاءة الخدمة الصحية وتأهيل الكوادر الطبية المصرية بأحدث الوسائل العلمية.

إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي سيحقق طفرة كبيرة في تشخيص الأمراض وإدارة البيانات الصحية، فضلا عن دعم اتخاذ القرار الطبي وتقليل نسب الأخطاء، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح عبد الحميد أن اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات العالمية في تنفيذ المشروعات الصحية يؤكد رغبة مصر في جذب الاستثمارات النوعية وتوطين الصناعات الطبية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرات القطاع الصحي المصري.

وأشار النائب إلى أن مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية بالعاصمة الجديدة يمثل نقلة حضارية كبيرة في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي متقدم في مجالات العلاج والتدريب والبحث الطبي.

واختتم تامر عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن ما تشهده مصر من تطوير شامل في القطاع الصحي يؤكد نجاح رؤية الجمهورية الجديدة، وقدرة الدولة على توفير خدمات طبية متطورة وآمنة تليق بالمواطن المصري وتواكب التطورات العالمية الحديثة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الرئيس السيسي تطبيقات الذكاء الاصطناعي

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