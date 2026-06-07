قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرنسا تواجه أيرلندا الشمالية وديًا قبل المونديال.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة
التسجيل والمتابعة إلكترونيا.. إطلاق منصة إلكترونية للتدريب الصيفي لطلاب الجامعات بشركات الإنتاج الحربي
انفراجة في معسكر إسبانيا.. يامال ونيكو ويليامز يقتربان من كأس العالم
حالة استنفار طبي بدار السلام.. كلب ضال يصيب 6 أشخاص بينهم أطفال في قرية النصيرات
استمرار تشغيل القطارين 1938 و1931 بين القاهرة وأسوان حتى الأحد القادم.. تعرف على المواعيد
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل بشرم الشيخ بتهمة الاتجار في المخدرات
الرئاسة الفلسطينية: استمرار سياسات الاحتلال التصعيدية وإرهاب المستوطنين يهددان الأمن
من رونالدو إلى بوشكاش.. أساطير صنعت المجد وعجزت عن معانقة كأس العالم.. حكايات تاريخية
إيران: واشنطن تنتهك وقف إطلاق النار بمهاجمة سفننا وسنرد على أي عمليات
الخارجية الإيرانية: لا اتفاق مع واشنطن دون الاعتراف بحق التخصيب ورفع العقوبات
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72 ألفا و971 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
بفارق 2600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد ميدان أم كلثوم بالمنصورة ويؤكد الحفاظ على المساحات الخضراء

ميدان ام كلثوم
ميدان ام كلثوم
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ميدان أم كلثوم بالمنصورة، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات والمظهر الحضاري بالميدان، والوقوف على احتياجاته، بما يضمن الحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال تطوير وتحسين للمنطقة، يرافقه اللواء وائل الشربيني مدير المتابعة الميدانية.

وأكد المحافظ خلال الجولة أهمية الحفاظ على المساحات الخضراء بالميدان، لما تمثله من إضافة جمالية وحضارية تسهم في تحسين البيئة المحيطة، وتوفير مظهر لائق بالمواطنين وزوار المحافظة. كما شدد على ضرورة العناية المستمرة بالزراعات القائمة والحفاظ عليها.

ووجه المحافظ، الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة، باستمرار متابعة كفاءة منظومة الإضاءة بالميدان ومراجعتها دوريا، بما يحقق أعلى مستويات الرؤية والأمان، ويسهم في إبراز الشكل الجمالي للميدان خلال الفترات المسائية، مؤكدا أن الإضاءة الجيدة تعد أحد العناصر الأساسية للحفاظ على المظهر الحضاري للأماكن العامة.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول، مع تكثيف المتابعة الميدانية للحفاظ على المستوى الحضاري للميدان، وأكد أن الحفاظ على مكتسبات التطوير لا يقل أهمية عن تنفيذ أعمال التطوير نفسها، ويتطلب تضافر الجهود والمتابعة المستمرة.

كما وجه المحافظ بالتعامل الفوري مع أي ممارسات أو ظواهر سلبية قد تؤثر على الشكل العام للميدان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة حالات التشرد التي تتخذ من الميدان مأوى للمبيت، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بالمناطق العامة، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم أوجه الرعاية اللازمة وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

الدقهلية محافظه ميدان محافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة

مصر والبرازيل

مصر تزرع الشكوك في البرازيل.. ماذا قالت صحف السامبا بعد ودية الختام قبل المونديال؟

منتخب مصر

مفاجأة غير متوقعة في ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا بعد ودية البرازيل

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة بعد الخسارة أمام البرازيل وديًا 2-1

مشغولات ذهبية

عيار 21 يهبط 325 جنيها.. انهيار حاد بأسعار الذهب الآن في مصر

مباراة منتخب مصر و البرازيل

مهيب عبدالهادي يُثير الجدل بشأن رجل مباراة منتخب مصر والبرازيل

منتخب مصر

ليلة تألق شوبير| منتخب مصر يخسر أمام البرازيل وديًا 2-1 .. ومكاسب فنية قبل المونديال

شوبير ونجله مصطفى

بطريقة غير متوقعة.. أحمد شوبير يمازح نجله مصطفى بعد تألقه أمام البرازيل

ترشيحاتنا

رول الجلاش

أكلة شهية.. طريقة عمل رول الجلاش باللحمة

التوابل

إضافة هذا النوع من التوابل للطعام يحسن الهضم

سلطة المكرونة

طريقة عمل سلطة المكرونة بالتونة

بالصور

تعليم الشرقية: لا شكاوى في امتحانات الإعدادية خلال اليوم الثالث

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

محافظ الشرقية يشهد إطلاق مليون زريعة أسماك ببحر مويس بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

انطلاق بطولة الشرقية الأساسية للكاراتيه تحت 12 عامًا المؤهلة للجمهورية.. صور

جانب من البطولة
جانب من البطولة
جانب من البطولة

50 دولة و 100 طائرة.. القوات المسلحة تكشف تفاصيل النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء| صور

صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء
صورة من حفل التعريف بتنظيم مصر فعاليات النسخة الثانية لمعرض العلمين الدولى للطيران والفضاء

فيديو

راغب علامة

خطف واغتيال.. راغب علامة يشعل السوشيال ميديا باعترافات مثيرة عن حياته

ابنة شيرين عبدالوهاب

أين الأم.. ظهور زينة في حفل تخرج ابنة شيرين عبدالوهاب يثير الجدل

سيدة المقابر

ادعوا على أبوكم.. تفاصيل فيديو أم داخل المقابر مع أبنائها وتصريحات عن سبب الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد