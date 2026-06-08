جديدة ولذيذة.. طريقة عمل بطاطس بالناجتس وصوص البيتزا

بطاطس بالناجتس وصوص البيتزا من الأطباق الجانبية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك، يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات.

وقدم الشيف عمر إسماعيل، مقدم برنامج “نأنأة” على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل بطاطس بالناجتس وصوص البيتزا.

مقادير بطاطس بالناجتس وصوص البيتزا



● ناجتس مقلية

● بطاطس محمرة

● صوص بيتزا

● مكس جبن مشكلة

طريقة تحضير بطاطس بالناجتس وصوص البيتزا

يقطع الناجتس ثم يخلط مع صوص البيتزا

في بايركس يوضع البطاطس ثم الناجتس ثم الجبنة

تدخل الفرن حتى ذوبان الجبنة

وتقدم ساخنة