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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحضر للأخضر ورشة حكي بمتحف كوم أوشيم لدمج الثقافة بالتعليم

اتحضر للأخضر ورشة حكي بمتحف كوم أوشيم
اتحضر للأخضر ورشة حكي بمتحف كوم أوشيم
محمد الاسكندرانى

نظم قسم التربية المتحفية بمتحف كوم أوشيم، بالتعاون مع فرع ثقافة الفيوم، ورشة حكي مميزة بعنوان «اتحضر للأخضر»، وذلك في إطار نشر الوعي البيئي ودمج الثقافة بالتعليم التفاعلي.


أوضحت إدارة متحف كوم أوشيم، أن ورشة الحكي جاءت وسط أجواء مليئة بالبهجة والحماس، خاض فيها الأطفال رحلة معرفية ممتعة تعرّفوا خلالها على أهمية الحفاظ على البيئة، وأفضل السلوكيات التي تدعم الاستدامة، وذلك من خلال الحكي والأنشطة التفاعلية الهادفة.

متحف كوم أوشيم


يذكر أن أُنشئ المتحف عام 1974 وكان يضم حينها القطع الأثرية التي عُثر عليها بمنطقة كوم أوشيم. ثم زادت مساحة المبنى في عام 1993 وأُلحق به دور علوي وفي فبراير عام 2006، تم غلق المتحف لتطويره قبل إعادة افتتاحه مرة أخرى في 3 نوفمبر عام 2016م، بعد تطوير شامل للمبنى والعرض المتحفي الذي استهدف ربط سكان محافظة الفيوم بمتحف كوم أوشيم.


يتكون المتحف من طابقين وعدد القطع الأثرية المعروضة به 313 قطعة أثرية من مختلف العصور التاريخية من قبل التاريخ مرورا بالعصر الفرعونى واليونانى الرومانى والإسلامى والقبطى ومن أشهر القطع الأثرية به بورتريهات الفيوم وعدد من المومياوات وقطع من البردى وتمت إعادة تأهيل المتحف بتمويل ذاتى من وزارة الآثار، حيث شملت أعمال الترميم والتطوير، وتعلية السور الحديدى حوله بارتفاع 3 أمتار، وإنشاء أبراج حراسة، وتغيير منظومة الإضاءة وتركيب كاميرات للمراقبة، وتغيير دهانات الواجهات، وإعداد وتطوير فتارين العرض المتحفى.

ومن أهم اللوحات بالمتحف أيقونة يوسف النجار وهى لوحة خشبية عمرها 3 قرون تزين الطابق العلوى من المتحف وبها القديس يوسف النجار يحمل السيد المسيح وهو طفل، ويعتبر المتحف بمثابة نموذج بسيط وواضح لمتاحف المواقع الأثرية.

متحف كوم أوشيم الثقافة كوم أوشيم ثقافة الفيوم أوشيم

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