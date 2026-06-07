الرئيس السيسي: الدولة تمتلك قيادة قادرة على إدارة التحديات وتتمتع بقدرات إستراتيجية شاملة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، بتفقدِ مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصة الجديدة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن الدولة المصرية تمتلك قيادة قادرة على إدارة شؤون البلاد بكفاءة حتى في أصعب الظروف والتحديات، مشددًا على أن مؤسسات الدولة تتمتع بكافة وسائل التأمين والإمكانات اللازمة للحفاظ على الاستقرار واستمرار العمل بكفاءة.

مدى جاهزيتها في مختلف التخصصات

وصرّح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الجولة التفقدية المُفاجئة للسيد الرئيس إلى مقر القيادة الاستراتيجية جاءت في إطار المُتابعة الدقيقة لسير الأعمال، وكذا التأكيد على مدى جاهزيتها في مختلف التخصصات، حيث تُشكل نقلة كمية وكيفية في تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة.