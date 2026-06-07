إسرائيل تعلق الدراسة غدا بسبب القصف الإيراني

أفادت تقارير لوسائل إعلام دولية، بأن إسرائيل أعلنت تعليق الدراسة غدا الاثنين بسبب القصف الإيراني.



و من جانبها، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إيران أطلقت 4 صواريخ باليستية باتجاه شمال الأراضي المحتلة ردا على العدوان الأخير لقوات الاحتلال ضد الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارة على منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، في أول استهداف من نوعه للمنطقة منذ أشهر، وذلك ردًا على إطلاق نار من جانب حزب الله باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وقال نتنياهو وكاتس، في بيان مشترك، إن الجيش استهدف "مقرات تابعة لحزب الله" في الضاحية الجنوبية، مشيرين إلى أن العملية جاءت ردًا على هجمات استهدفت شمال إسرائيل.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن الولايات المتحدة أُبلغت مسبقًا بالهجوم، فيما ذكرت مصادر أمنية أن الموقع المستهدف كان يُستخدم، وفق التقديرات الإسرائيلية، كمركز لتخطيط عمليات ضد إسرائيل.