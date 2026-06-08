قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوة استراتيجية لدعم الأمن الغذائي العربي.. توقيع اتفاقيتين جديدتين في قطاع الزراعة
ترامب: على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فورا
مدبولي: الدولة حريصة على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين
لمناقشة مديونيات المرافق.. وزير الشباب يعقد اجتماعًا مع الأندية والجهات المعنية
مصدر عسكري.. إيران استخدمت أحدث جيل من صواريخ خيبر في هجماتها على الأراضي المحتلة
مرموش ثالثا وحكيمي في الصدارة.. اللاعبون العرب الأعلى قيمة سوقية في كأس العالم 2026
وداعا للسلع الثابتة .. خطة شاملة لمنح الأسر حرية اختيار احتياجاتها التموينية
مواجهة مفتوحة أم تمهيد لتسوية؟.. قراءة في التصعيد الأخير بين طهران وتل أبيب
مدبولي: الزيارات المتتابعة للصروح الصناعية في قطاع الدواء تهدف لدعم فرص نموه
مصر تؤكد ضرورة سرعة التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران لتجنب مخاطر التصعيد والتوتر
مرصد الأزهر: زيادة الهجمات الإرهابية في باكستان بنسبة 27% وبلوشستان في صدارة المشهد الأمني
شريحة محمول الأطفال في مصر الشهر المقبل.. كل ما تريد معرفته عنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027 تعكس طموحًا تنمويًا مهمًا

النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن
النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن مستهدفات طموحة تستحق الدعم، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو، وتعزيز الاستثمارات، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح هلال ، أن نجاح أي خطة تنموية لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات أو المؤشرات الكلية المستهدفة، وإنما بقدرتها على إحداث تحسن ملموس في حياة المواطنين، من خلال توفير فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية، وتطوير الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن الخطة تتطلب مزيدًا من الوضوح بشأن عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها آليات تحقيق المستهدفات الاستثمارية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ومدى قدرة القطاعات الإنتاجية المختلفة على استيعاب الزيادة المستهدفة في الاستثمارات وتحويلها إلى نمو حقيقي ومستدام.

وأضاف أن هناك حاجة إلى توضيح أكبر بشأن مؤشرات قياس الأداء ومتابعة التنفيذ، بما يضمن الوقوف بشكل دوري على معدلات الإنجاز الفعلية، والتعامل السريع مع أي معوقات قد تواجه تنفيذ البرامج والمشروعات المدرجة بالخطة.

كما تساءل النائب عن حجم الأثر المتوقع للخطة على معدلات التشغيل، ونوعية فرص العمل التي سيتم توفيرها، ومدى انعكاس النمو الاقتصادي المستهدف على تحسين مستويات المعيشة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا والطبقة المتوسطة التي تحملت أعباء اقتصادية كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد هلال أهمية استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع العمل على تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، باعتبارهما من أهم أدوات تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل.

وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين المشروعات القومية الكبرى ومتطلبات التنمية المحلية بالمحافظات، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى جميع المواطنين بصورة عادلة، ويعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الأكثر احتياجًا.

واختتم النائب عصام هلال عفيفي بيانه بالتأكيد على أن مجلسي النواب والشيوخ سيواصلان القيام بدورهما الدستوري في دراسة ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية، دعمًا لكل ما يخدم المصلحة الوطنية، وحرصًا على تحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي للمواطن المصري، بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية المستدامة.

النائب عصام هلال عفيفي مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 20262027 المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية القطاع الخاص الاستثمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

ظبط صاحب فيديو حرق العلم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميًا

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا

سكن لكل المصريين 9

شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

كالاس: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أفراد وكيانات إيرانية بسبب تهديد أمن الملاحة البحرية

صورة أرشيفية

الجيش الإسرائيلي: الولايات المتحدة ساعدتنا على اعتراض جزء من الصواريخ الإيرانية

إيران

إيران تطلق 30 صاروخًا نحو إسرائيل.. وتل أبيب ترد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد