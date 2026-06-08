أحمد الفيشاوي يغازل حبيبته في أحدث ظهور على انستجرام

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، صورة لحبيبته كاميلا فيونا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وغازل الفيشاوي حبيبته برسالة مؤثرة، وكتب: "كنتُ على وشك أن أصدق أن الحب الحقيقي لم يعد موجوداً، ثم وجدتك”.

ارتباط أحمد الفيشاوي

وكان أحمد الفيشاوي قد أعلن مؤخرًا ارتباطه رسميًا بكاميلا فيونا، وهي فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه على «إنستجرام»، ظهر فيه ممسكًا بيدها أثناء ارتدائهما ملابس الغطس، وعلق قائلًا: «أخيرًا لقيت حورية البحر الخاصة بي».

وعلى الصعيد الفني، يترقب أحمد الفيشاوي طرح أحدث أعماله السينمائية، فيلم حين يكتب الحب، المقرر عرضه في دور السينما خلال الفترة المقبلة