قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء باكستان: ندعو جميع الأطراف لممارسة ضبط النفس وإعطاء فرصة للسلام
مسؤول في حزب الله يفجّر مفاجأة: تصريحات ترامب بشأن تواصلنا معه غير صحيحة
5 مدربين سوبر.. من الأقرب لقيادة الأهلي خلال الفترة القادمة| أسماء مفاجآة
السعر انخفض بالأسواق.. اعرف البيض الأحمر والأبيض والبلدي بكام؟
وزير الصحة: المنصة الوطنية للسياحة العلاجية توفر خدمات بتكلفة أقل 50%
انخفاض جديد في سعر كرتونة البيض البلدي وتراجع أكثر من 14 سلعة غذائية اليوم
العواصف والملاعب.. مطبات مبكرة تواجه منتخبات كأس العالم 2026
وكالة تسنيم: إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية في إيران حتى إشعار آخر
نعينع ينفي إيقافه عن العمل بالإذاعة.. ويؤكد: الأخبار المتداولة غير صحيحة
مسؤول إسرائيلي: ننسق مع واشنطن لفصل جبهة إيران عن لبنان
القبض على المتهمين بالتعدى على سائق توك توك بالضرب في بني سويف
مباحث الدقهلية تكشف ملابسات محاولة طالب ثانوي دخول لجنة بالإعدادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد الفيشاوي يغازل حبيبته في أحدث ظهور على انستجرام

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
سارة عبد الله

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، صورة لحبيبته كاميلا فيونا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وغازل الفيشاوي حبيبته برسالة مؤثرة، وكتب: "كنتُ على وشك أن أصدق أن الحب الحقيقي لم يعد موجوداً، ثم وجدتك”.

 

ارتباط أحمد الفيشاوي 

وكان أحمد الفيشاوي قد أعلن مؤخرًا ارتباطه رسميًا بكاميلا فيونا، وهي فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه على «إنستجرام»، ظهر فيه ممسكًا بيدها أثناء ارتدائهما ملابس الغطس، وعلق قائلًا: «أخيرًا لقيت حورية البحر الخاصة بي».

وعلى الصعيد الفني، يترقب أحمد الفيشاوي طرح أحدث أعماله السينمائية، فيلم حين يكتب الحب، المقرر عرضه في دور السينما خلال الفترة المقبلة

أحمد الفيشاوي ارتباط أحمد الفيشاوي صور أحمد الفيشاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

سكن لكل المصريين 9

شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

البيض

لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي

الدواجن

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

الشهادة الثانوية الأزهرية

رئيس منطقة أسوان يتابع امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.. صور

تامين صحي بني سويف

التأمين الصحي ببني سويف ينظم ندوة علمية متخصصة لمرضى الفيبروميالجيا وأسرهم

قافلة طبية ببني سويف

تقديم 2500خدمة طبية خلال قافلة مجانية لصحة بني سويف في قرية الشوبك بإهناسيا

بالصور

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بمقر لجنة معهد النحال الابتدائي

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد