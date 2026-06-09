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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير عسكري: أوروبا تتجنب تعقيد علاقاتها مع ترامب

ترامب
ترامب
هاني حسين

قال نيكولاس ويليامز المسؤول السابق في وزارة الدفاع البريطانية، إنّ المواقف الأوروبية الرافضة للتصعيد الحالي بين إيران وإسرائيل تنطلق من النهج الذي يتبعه الأوروبيون عادة في السعي إلى تحقيق السلام.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنهم يحاولون الوصول إلى تسوية سلمية رغم افتقارهم إلى وسائل فعالة لتحقيق ذلك، سواء عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتابع ويليامز: "نحن لا نتوقع السلام في الوقت الحالي ولكن الأوروبيون خلال هذه الفترة وكما حدث في العقد الماضي قلقون بشأن إحلال السلام، وهم يخافون من تعقيد الأمور مع ترامب، ويحاولون أيضاً في الجبهة الأوروبية أن يحاولوا الضغط على روسيا وبوتين؛ من أجل تخفيف قبضتهم على أوكرانيا".

أوكرانيا أوروبا امريكا ترامب اخبار التوك شو

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