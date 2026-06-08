أسامة كبير: الضربات الإيرانية تعمل على اختبار رد الفعل الأمريكي

أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان والخبير العسكري، أن إيران تسعى من خلال تحركات إلى التأثير في مسارات التفاوض الإقليمي، مع محاولة إدخال الساحة اللبنانية ضمن معادلات الردع والتوازن في المنطقة، بما يعكس توسع نطاق الرسائل السياسية للعملية.

وقال أسامة كبير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الضربات الأيرانية الأخيرة يتمثل في اختبار رد الفعل الأمريكي، ومدى استعداد واشنطن للتصعيد العسكري أو الاكتفاء بسياسة التهدئة والضغط على إسرائيل لخفض التوتر. واعتبر أن التباين في الموقف الأمريكي قد يُفهم في طهران كمؤشر يمنحها مساحة أوسع للحركة.

تعزيز حضورها كقوة إقليمية

وتابع أن هذه التطورات تعكس رغبة إيران في تعزيز حضورها كقوة إقليمية فاعلة، وإثبات أنها طرف محوري في توازنات الشرق الأوسط، رغم الضغوط الاقتصادية والعسكرية المفروضة عليها.