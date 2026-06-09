الشحات: مصر تواصل ترسيخ مكانتها كشريك موثوق للدول الإفريقية

أكد الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كشريك موثوق للدول الإفريقية، مستندة إلى تاريخ طويل من العلاقات الممتدة منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ودعم حركات التحرر، مع تعزيز هذا الدور في السنوات الأخيرة عبر تعاونات تعليمية وأمنية وعسكرية.

وقال أحمد الشحات، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه لا بد من عدم عسكرة البحر الأحمر، معتبراً أن أمنه يجب أن يظل مسؤولية الدول المطلة عليه فقط، محذراً من أي وجود لقوى غير إقليمية لما يمثله ذلك من تهديد للاستقرار.

وفيما يخص القرن الإفريقي، أشار إلى وجود توترات مرتبطة بملف أرض الصومال، مؤكداً ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال ورفض أي محاولات لتقسيمه، مع اعتبار هذه القضايا مرتبطة بالأمن الإقليمي لمصر.

ساحة تنافس دولي

كما لفت إلى الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للقارة الإفريقية بما تمتلكه من ثروات ضخمة، موضحاً أنها ساحة تنافس دولي، وأن مصر تسعى لزيادة تعاونها التجاري مع دول القارة بما يعزز التنمية المشتركة والاستقرار.