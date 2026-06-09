مخاطر الريلز على الأطفال.. خبراء يحذرون من “التعفن الدماغي”

أكدت دراسة جديدة عن التربية والصحة النفسية من التأثيرات السلبية المحتملة للإفراط في استخدام الأطفال لمقاطع الفيديو القصيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل “الريلز” و“التيك توك”، مشيرين إلى أنها قد تؤثر على قدرات الانتباه والتركيز لديهم مع الاستخدام المفرط.

وخلال الفترة الأخيرة، انتشر مصطلح “التعفن الدماغي” أو Brain Rot على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، لوصف حالة من التشتت الذهني وضعف التركيز الناتجة عن الاستهلاك المستمر للمحتوى السريع والقصير، إلا أن متخصصين أوضحوا أن هذا المصطلح لا يعد تشخيصًا طبيًا معتمدًا، وإنما تعبير مجازي يعكس تأثيرات الإفراط في التعرض للمحتوى منخفض الجودة.

وأكد الخبراء أن الأطفال يُعدّون الأكثر عرضة لهذه التأثيرات، نظرًا لمرحلة النمو التي يمر بها الدماغ، ما يجعلهم أكثر تأثرًا بالمحفزات السريعة والمتكررة، الأمر الذي قد ينعكس على قدرتهم على التعلم والانتباه لفترات طويلة.

وشدد المتخصصون على أهمية تنظيم وقت استخدام الشاشات، ووضع حدود زمنية لمشاهدة الفيديوهات القصيرة، مع تشجيع الأطفال على ممارسة الأنشطة البدنية والقراءة والتفاعل الاجتماعي المباشر، بهدف دعم نموهم العقلي والسلوكي بشكل صحي ومتوازن.

المصدر healthy