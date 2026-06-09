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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أعد الجمهور بمفاجآت.. هبة عبد الغني تكشف تفاصيل مشاركتها في «أندر إيدج»

الفنانة هبة عبد الغني
الفنانة هبة عبد الغني
أوركيد سامي

 كشفت الفنانة هبة عبد الغني عن مشاركتها ضمن أحداث مسلسل «أندر إيدج»، المقرر عرضه قريبا عبر منصة شاهد، مؤكدة أنها تقدم خلال العمل شخصية جديدة ومختلفة تدعى"رباب"،و تحمل العديد من المفاجآت للجمهور، في إطار الأحداث الدرامية التي تناقش قضايا المراهقين والشباب.

وكشفت هبة عبد الغني أن مشاركتها في مسلسل «أندر إيدج» جاءت بناءً على ترشيح من الاستاذ  المخرج يحيى إسماعيل، الذي حرص على انضمامها إلى فريق العمل، خاصة بعد الفترة الصعبة التي مرت بها عقب وفاة والدتها.

وأعربت عبد الغني، عن تقديرها الكبير لموقفه ودعمه الإنساني والفني، مؤكدة أن إصراره على مشاركتها كان له أثر إيجابي في عودتها التدريجية إلى نشاطها الفني، وهو ما شجعها على خوض التجربة والانضمام إلى العمل.

واشارت هبة عبد الغني عن حماسها لخوض هذه التجربة، مشيرة إلى أن العمل يتناول موضوعات اجتماعية ونفسية مهمة تخص جيل الشباب، وهو ما شجعها على الانضمام إلى فريق المسلسل والمشاركة في أحداثه.

وحرصت هبة عبد الغني على التشويق لشخصيتها الجديدة،ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" صورة من كواليس العمل، وعلقت قائلة:

"مفيش أم بتصدق بسهولة إن فيه عالم سري لأولادها لا تعلم عنه شيء.. قريباً.. رباب".

وكانت منصة شاهد قد أعلنت مؤخراً استعدادها لعرض مسلسل «أندر إيدج» خلال الفترة المقبلة، بعد سلسلة من التأجيلات، حيث ينتمي العمل إلى نوعية الدراما الشبابية الاجتماعية النفسية، التي تركز على قضايا جيل زد داخل البيئة المدرسية.

وتدور أحداث المسلسل حول خمس فتيات مراهقات في المرحلة الثانوية، ويستعرض التحديات والضغوط النفسية والاجتماعية التي يواجهنها خلال تلك المرحلة العمرية، كما يناقش قضايا الهوية وتكوين الشخصية والعلاقات الأسرية والصداقة، إلى جانب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياة الشباب ومستقبلهم.

ويهدف «أندر إيدج» إلى تقديم صورة واقعية لعالم المراهقين من خلال شخصيات وقصص تعكس مشكلات حقيقية يعيشها جيل الشباب، مع معالجة درامية تعتمد على التشويق والتفاعل الإنساني.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، من بينهم جيسيكا حسام الدين، وعمرو وهبة، وريم المصري، وجيدا منصور، وجودي مسعود، وأحمد فهيم،هبة عبدالغنى، وأحمد الرافعي، وسماء إبراهيم، وفرح يوسف، وعبد الله أشرف، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة،وهو من تأليف أمين جمال، وسيناريو وحوار مينا بباوي ومحمد السوري، وإخراج يحيى إسماعيل.

هبة عبد الغني اخبار الفن نجوم الفن

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