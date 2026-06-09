تسعى كثير من الزوجات إلى بناء علاقة قوية ومستقرة مع أزواجهن، ويؤكد خبراء العلاقات الأسرية أن التعلق العاطفي لا يعتمد على الهدايا الباهظة أو المفاجآت الكبيرة فقط، بل قد تصنعه تفاصيل يومية بسيطة تعزز مشاعر الحب والأمان بين الزوجين.

10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته

كشفت الدكتورة هبه شمندي أخصائي الصحة النفسية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، عن 10 تصرفات بسيطة يمكن أن تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته وتزيد من دفء العلاقة بينهما.

1. الاستماع إليه باهتمام

يشعر الرجل بالتقدير عندما يجد من يستمع إليه دون مقاطعة أو إصدار أحكام سريعة. فالإنصات الجيد لمشكلاته وأفكاره يمنحه شعورًا بالراحة والقرب من زوجته.

2. تقدير جهوده

كلمة شكر بسيطة على ما يقدمه للأسرة قد يكون لها تأثير كبير. فالتقدير يشعر الزوج بأن مجهوده محل اهتمام واحترام، ما يعزز مشاعره الإيجابية تجاه زوجته.

3. الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة

تذكر موعد مهم بالنسبة له أو السؤال عن يومه أو تحضير طعام يحبه من الأمور البسيطة التي تترك أثرًا عاطفيًا عميقًا.

4. دعمه في الأوقات الصعبة

الوقوف إلى جانبه خلال فترات الضغط أو المشكلات العملية والعائلية يجعله يشعر بأن زوجته شريكة حقيقية يمكن الاعتماد عليها.

10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته

5. الحفاظ على الاحترام أثناء الخلاف

الخلافات أمر طبيعي في أي علاقة، لكن تجنب الإهانة أو التقليل من شأن الطرف الآخر يساعد على بقاء الحب والاحترام حتى في أصعب الأوقات.

6. التعبير عن الحب بوضوح

كثير من الأزواج يحتاجون إلى سماع كلمات المودة والتقدير. فالتعبير عن المشاعر بطريقة صادقة يعزز الترابط العاطفي ويقوي العلاقة.

7. الاهتمام بالمظهر والنفس

لا يتعلق الأمر بالمثالية أو المبالغة، وإنما بالاهتمام بالنظافة الشخصية والأناقة والظهور بشكل مريح وجذاب، وهو ما يعكس الاهتمام بالنفس وبالعلاقة الزوجية.

10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته

8. مشاركة اللحظات السعيدة

قضاء وقت ممتع معًا، سواء في نزهة بسيطة أو جلسة عائلية هادئة أو مشاهدة فيلم مفضل، يساعد على خلق ذكريات جميلة تقوي الروابط بين الزوجين.

9. منحه مساحة من الحرية

الثقة من أهم أسس العلاقة الناجحة. فاحترام خصوصية الزوج ومنحه مساحة لممارسة اهتماماته وهواياته يشعره بالراحة ويقلل من التوتر داخل العلاقة.

10. إظهار الامتنان بدلاً من التركيز على العيوب

التركيز المستمر على الأخطاء قد يخلق مسافة بين الزوجين، بينما يساعد إظهار الامتنان للمميزات والصفات الإيجابية على زيادة التقارب وتعزيز مشاعر المودة.

السر الحقيقي وراء التعلق

يرى خبراء العلاقات أن التعلق الصحي لا يُبنى على السيطرة أو الغيرة المفرطة، بل على الاحترام والثقة والتقدير المتبادل، فكلما شعر الزوج بالأمان النفسي والقبول والدعم داخل منزله، زاد ارتباطه العاطفي بزوجته.