الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة أُطلقت من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيرة أُطلقت من الأراضي اليمنية بعد تفعيل صفارات الإنذار في منطقة إيلات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض المسيرة حيث دوت صفارات الإنذار في إيلات عند الساعة 00:03 بالتوقيت المحلي، قبل أن تعلن قيادة الجبهة الداخلية بعد نحو 13 دقيقة انتهاء الخطر والسماح للسكان بمغادرة المناطق المحصنة .

وذكرت مصادر اسرائيلية أن الهجوم يعد الثاني الذي ينفذه الحوثيون خلال أقل من 24 ساعة، بعدما أُطلقت في وقت سابق صواريخ من اليمن باتجاه وسط إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل منظومات الإنذار في عدة مناطق.

وأعلن الحوثيون عن حظر الملاحة الإسرائيلية بشكل كامل في مياه البحر الأحمر على خلفية استئناف الضربات بين إيران وإسرائيل.