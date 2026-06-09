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بقعة زيت بطول 150 مترًا في شاطئ الجبيل بطور سيناء.. وتحرك عاجل لاحتواء التلوث وكشف المتسبب| ما القصة؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بقعة زيت بطول 150 مترًا في شاطئ الجبيل بطور سيناء.. وتحرك عاجل لاحتواء التلوث وكشف المتسبب| ما القصة؟

بقع المازوت علي شاطئ الجبيل
بقع المازوت علي شاطئ الجبيل
ايمن محمد

ظهرت بقعة زيت بطول نحو 150 مترًا على شاطئ الجبيل بمدينة طور سيناء، ما استدعى تحركًا سريعًا من الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليها ومنع انتشارها، حفاظًا على البيئة البحرية والشاطئ.

القصة الكاملة 

وقال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إن الأجهزة المعنية تلقت بلاغًا يفيد بوجود بقعة زيت على شاطئ الجبيل، وعلى الفور جرى الانتقال إلى الموقع لإجراء المعاينة الميدانية، حيث تبين امتداد البقعة بطول يقارب 150 مترًا بالقرب من منطقة إسكان الشباب.

وأوضح رئيس المدينة أن البقعة محدودة النطاق ويسهل التعامل معها، مؤكدًا أنها لا تمثل خطورة في الوقت الحالي، وأن الجهات المختصة تمكنت من السيطرة على موقع التلوث ومنع امتداده إلى مناطق أخرى، مع استمرار أعمال الإزالة بشكل كامل بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي السياق ذاته، أكد مسؤول بقطاع البيئة بمحافظة جنوب سيناء أنه جرى إخطار غرفة عمليات جهاز شؤون البيئة ، والتي كلفت الفرع المختص بسحب عينات من البقعة الزيتية، إلى جانب التنسيق مع الهيئة العامة للبترول لتكليف مركز مكافحة التلوث البحري بمدينة بتنفيذ أعمال إزالة آثار التلوث، وفق الإجراءات البيئية المعتمدة.

وأضاف أن الجهات المختصة قامت بأخذ عينات من الزيت لتحليلها وتحديد بصمته الكيميائية، بما يسهم في معرفة مصدر التلوث والجهة المتسببة فيه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأشار إلى أن فرق مركز مكافحة التلوث البحري بمدينة الطور تواصل أعمال جمع البقعة الزيتية ونقلها إلى محطة المعالجة المخصصة للتخلص الآمن منها، حفاظًا على البيئة البحرية والثروة الطبيعية، وضمان إعادة الشاطئ إلى وضعه الطبيعي في أسرع وقت ممكن.

جنوب سيناء طور سيناء الجبيل تسرب زيت

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