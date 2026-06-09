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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة للشكاوى.. محافظ البحر الأحمر يوجه بإصلاح محول كهرباء بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

وجّه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة التعامل مع شكوى أحد المواطنين التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن محول كهرباء بشارع شيري بمدينة الغردقة، وذلك في إطار حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

وكان مقطع فيديو متداول قد أشار إلى وقوع اشتعال بأحد محولات الكهرباء بالمنطقة، إلى جانب وجود أسلاك مكشوفة بالشارع، الأمر الذي أثار مخاوف المواطنين لما قد يمثله من خطورة على المارة وسكان المنطقة.

وفور رصد الشكوى، أصدر محافظ البحر الأحمر توجيهاته المباشرة إلى الجهات المختصة وشركة الكهرباء بسرعة الانتقال إلى الموقع وفحص الموقف ميدانيًا، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة الملاحظات الواردة وضمان تأمين المنطقة بالكامل.

وأكد المحافظ أهمية التعامل الفوري مع أي ملاحظات أو بلاغات تتعلق بالمرافق الحيوية، خاصة تلك المرتبطة بسلامة المواطنين، مع المتابعة المستمرة للتأكد من الانتهاء الكامل من أعمال الإصلاح وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.

ومن جانبها، أوضحت شركة الكهرباء أنها انتهت من تنفيذ أعمال الإصلاح والتأمين بالموقع، حيث تم تقفيل غرفة المحول والصندوق الخارجي الخاص به طبقًا للمواصفات الفنية والاشتراطات المعتمدة، بما يضمن سلامة المواطنين ويمنع تكرار مثل هذه المشكلات.

كما أكدت الشركة أن الأعمال المنفذة شملت مراجعة مكونات المحول والتأكد من جاهزية منظومة التشغيل، إلى جانب معالجة كافة الملاحظات التي تم رصدها بمحيط الموقع.

ويأتي هذا التحرك في إطار سياسة محافظة البحر الأحمر القائمة على التفاعل السريع مع شكاوى المواطنين، والاستجابة الفورية لما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يعزز مستوى الخدمات المقدمة ويحقق بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين والزائرين على حد سواء.

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