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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ظهور نادر لسمكة قرش بيضاء ضخمة في البحر المتوسط|تفاصيل

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» واقعة علمية نادرة شهدها البحر الأبيض المتوسط، بعدما تمكن فريق من الغواصين من رصد سمكة قرش بيضاء كبيرة بالغة داخل بيئتها الطبيعية، في حدث وصفه الباحثون بأنه من أندر المشاهدات المسجلة لهذا النوع في المنطقة.

ووفقًا لما رصده البرنامج، جاءت المشاهدة خلال مهمة بيئية لإزالة شباك الصيد المهجورة قرب مضيق صقلية الواقع بين إيطاليا وتونس، حيث فوجئ الغواصون بظهور القرش الأبيض الكبير أثناء عملهم في تنظيف المنطقة البحرية.

أول توثيق تحت الماء في البحر المتوسط

وتعد هذه الواقعة الأولى من نوعها التي يتم فيها توثيق سمكة قرش بيضاء بالغة تحت سطح مياه البحر المتوسط، ما يمنح العلماء فرصة ثمينة لدراسة هذا النوع النادر في موطنه الطبيعي.

وأكد الغواص ديرك ريمرز، الذي وثق المشهد، أن احتمالات رؤية هذا النوع من أسماك القرش في مثل هذه الظروف نادرة للغاية، مشيرًا إلى أن اللحظة كانت استثنائية بعد سنوات طويلة من الغوص والعمل في مشروعات الحفاظ على البيئة البحرية.

أهمية علمية وبيئية كبيرة

ويرى المتخصصون أن أهمية الحدث لا تقتصر على ظهور القرش الأبيض فقط، بل تمتد إلى كونه حدث خلال مهمة تستهدف إزالة الشباك المهملة التي تمثل تهديدًا مباشرًا للكائنات البحرية والتنوع البيولوجي في البحر المتوسط.

وأوضحت الجهات المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية أن التخلص من معدات الصيد المتروكة يساهم في حماية العديد من الأنواع البحرية المهددة، ويعزز جهود الحفاظ على التوازن البيئي داخل البحر المتوسط.

فرصة جديدة لدراسة القرش الأبيض

وأشار باحثون إلى أن أغلب المعلومات المتوافرة عن أسماك القرش البيضاء في البحر المتوسط كانت تعتمد في السابق على عينات نافقة أو أسماك تم اصطيادها بالصدفة، بينما تتيح المشاهدات الحية فرصة أفضل لفهم سلوك هذا النوع وتحديد مناطق انتشاره وتحركاته.

كما توفر هذه البيانات معلومات مهمة للباحثين حول طبيعة البيئة البحرية التي يفضلها القرش الأبيض، بما يدعم خطط الحماية والحفاظ على هذا النوع المهدد بالانقراض.

تغير المناخ وتأثيره على انتشار أسماك القرش

ويربط عدد من العلماء بين هذه المشاهدات النادرة والتغيرات البيئية والمناخية المتسارعة التي تشهدها البحار والمحيطات حول العالم، مؤكدين أن ارتفاع درجات حرارة المياه قد يؤدي إلى تغير أنماط انتشار العديد من الكائنات البحرية.

وتأتي هذه الواقعة بعد تحذيرات علمية حديثة أشارت إلى إمكانية ظهور أسماك القرش البيضاء الكبيرة بالقرب من سواحل جديدة خلال السنوات المقبلة نتيجة التغيرات المناخية المستمرة.

جهود متواصلة لحماية الحياة البحرية

ويأمل الباحثون أن تسهم هذه المشاهدة النادرة في تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى حماية القرش الأبيض الكبير والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، من خلال توفير معلومات جديدة تساعد على فهم هذا الكائن البحري ودوره المهم داخل النظام البيئي.

سمك القرش البحر الأبيض المتوسط إيطاليا

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