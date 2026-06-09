استجابة لشكوى مواطن.. حي شمال الغردقة يزيل إشغالات ومخالفات بشارع الشهر العقاري القديم

نفذت رئاسة حي شمال الغردقة حملة عاجلة لإزالة عدد من الإشغالات والمخالفات بشارع الشهر العقاري القديم بمنطقة الاستاد، وذلك استجابة لشكوى أحد المواطنين بشأن وجود تعديات تعوق حركة المارة وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة.

جاءت الحملة في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع المخالفات التي تؤثر على جودة الحياة والخدمات المقدمة، وبناءً على تعليمات اللواء ضياء الدين عبدالحميد، السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف على مدينة الغردقة، وبمتابعة مباشرة من اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة.

وتلقت رئاسة الحي شكوى تفيد بوجود تندات خشبية ومنشر حديدي وعدد من الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين بشارع الشهر العقاري القديم بجوار مسجد الشعراوي، الأمر الذي استدعى التحرك الفوري للتعامل مع الموقف.

وعلى الفور، كلف رئيس الحي فرق المتابعة الميدانية والتنظيم والبيئة بالانتقال إلى موقع الشكوى، حيث تم تنفيذ حملة موسعة أسفرت عن إزالة كافة الإشغالات والمخالفات الموجودة بالجزيرة الواقعة بالشارع.

وشملت الأعمال رفع تندات خشبية ومنشر حديدي تابع لإحدى المغاسل، إلى جانب إزالة منقولات مستعملة وعربة فول وتندة قماش كانت تشغل جزءًا من الطريق العام وتتسبب في إعاقة حركة المارة.

كما قامت الحملة بمراجعة تراخيص الإشغال الخاصة بعدد من الأكشاك الموجودة بالمنطقة، حيث تبين سريان إحدى الرخص وانتهاء أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، مع توجيه إنذار لصاحبها بسرعة استكمال إجراءات التجديد بديوان الحي.

وأكد اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، أن خدمة المواطنين والتفاعل السريع مع شكاواهم تأتي في مقدمة أولويات العمل، مشيرًا إلى أن أجهزة الحي تواصل جهودها لرصد المخالفات والتعامل معها بشكل فوري للحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري للمدينة.

وأضاف أن رئاسة الحي تتعامل بجدية مع جميع الشكاوى الواردة عبر اللقاءات المباشرة، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومجلس الوزراء، والصفحة الرسمية للحي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

وشدد رئيس الحي على استمرار الحملات الميدانية لمواجهة الإشغالات والتعديات، والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطرق والأرصفة بصورة آمنة ومنظمة، بما يليق بمدينة الغردقة كإحدى أهم المقاصد السياحية في مصر.