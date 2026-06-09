محافظ كفر الشيخ يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.. صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، اليوم، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية؛ للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات في سهولة ويسر.

جاء ذلك بحضور الشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والمهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ولفيف من القيادات التنفيذية.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنطقة هذا العام 9274 طالبًا وطالبة بالقسمين العلمي والأدبي، منهم 5359 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و3915 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بالإضافة إلى 3 طلاب من المكفوفين، موزعين على 30 لجنة رئيسية تغطي مختلف مراكز المحافظة.