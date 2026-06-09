كشف حقيقة ادعاء تقاعس الأمن فى إتخاذ الإجراءات تجاه عدد من الأشخاص

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى إدعى خلاله صاحب الحساب قيام عدد من الأشخاص بسرقة محتويات منزله ومنعه من دخول العقار محل سكنه بالغربية زاعماً تقاعس الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، ووجود خلافات بين صاحب الحساب (مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا) والمشكو فى حقهم (عامل ، 5 من أشقائه "من بينهم 3 سيدات" – مقيمين بذات الدائرة) لقيام نجل الأول بسرقة مبلغ مالى من شقة أحد المشكو فى حقهم الكائنة بالعقار محل سكنهم، وقيام مالك الشقة بتحرير محضر بالواقعة.

وعلى إثر ذلك قام صاحب الحساب بتحرير عدة محاضر بقسم شرطة أول طنطا ضد المشكو فى حقهم للضغط عليهم لتنازل عن المحضر المحرر ضد نجله ، وبإجراء التحريات تبين عدم صحة الإدعاءات الواردة بشكواه، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.. وتولت النيابة العامة التحقيق.