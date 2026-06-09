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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير طاقة: القدرة الإنتاجية للشبكة الكهربائية تبلغ 65 ألف ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء
البهى عمرو

أكد الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة، أن القدرة الإنتاجية للشبكة الكهربائية المصرية تبلغ نحو 65 ألف ميجاوات، في حين سجل أقصى حمل كهربائي خلال عام 2025 نحو 39 ألف ميجاوات، ما يعكس وجود احتياطي آمن يدعم استقرار إمدادات الكهرباء.

وأوضح الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن الشبكة الكهربائية المصرية تعتمد على مزيج متنوع من مصادر الطاقة، يشمل الوقود الأحفوري والمازوت والغاز، إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاً عن محطة الضبعة النووية التي ما زالت قيد الإنشاء.

وأشار إلى أن مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاج الكهرباء تصل حالياً إلى نحو 25%، لافتاً إلى أن مصر تستهدف رفع هذه النسبة إلى 42% في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بتسريع تنفيذ هذا الهدف ليتم تحقيقه بحلول عام 2028 بدلاً من عام 2030.

وأكد الشناوي، أن التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة يسهم في خفض فاتورة استيراد الغاز، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الاكتشافات البترولية الأخيرة ستساعد في توفير جانب كبير من الاحتياجات المحلية للطاقة.

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات طبيعية متميزة تؤهلها للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة في محافظات جنوب البلاد، حيث تتراوح ساعات سطوع الشمس بين 8 ساعات يومياً خلال فصل الشتاء و10 ساعات خلال فصل الصيف، وهو ما يعزز فرص الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة.

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