كدمت وسحجات.. القبض على محفظ قرآن تعدى على طفل بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مُحفظ قرآن كريم بالتعدى على طفل بالضرب وإحداث إصابته بمكتبه بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 / الجارى تبلغ لمركز شرطة الجمالية بالدقهلية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من مُحفظ قرآن كريم لقيامه بالتعدى على (نجلها) بالضرب بإستخدام عصا خشبية محدثاً إصابته بكدمات وسحجات بالظهر لإكتشافه عدم حضور شقيقه معه للحصة.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مقيم بدائرة المركز) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





