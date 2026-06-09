القبض على شخص ادعى استيلاء فرد شرطة سابق على دراجته النارية بطنطا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام فرد شرطة سابق (دون تحديد أسماء) بإستيقافه حال سيره بأحد الطرق بالغربية ومغافلته والإستيلاء منه على دراجته النارية والفرار بها، مدعياً تقاعس الأجهزة الأمنية عن ضبطه.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية)، وبسؤاله أقر بقيامه بشراء الدراجة النارية المشار إليها من أحد المعارض وتعثره فى سداد الأقساط الخاصة بها فقام بإرجاعها للمعرض خشية تراكم الأقساط عليه، ولدى قيام أهليته بالإستفسار عن الدراجة إدعى قيام فرد شرطة بالإستيلاء عليها على خلاف الحقيقة ونفى تحريره محضر فى هذا الشأن.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





