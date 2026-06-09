الأمسية الختامية للدورة الثامنة من ملتقى القاهرة الأدبي تجمع أصواتًا شعرية عربية في بيت الشعر العربي

في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى دعم الإبداع وتعزيز جسور التواصل الثقافي العربي، واصل صندوق التنمية الثقافية دوره في رعاية الفعاليات النوعية التي تسهم في تنشيط الحراك الفكري والأدبي، من خلال استضافة بيت الشعر العربي بمركز إبداع الست وسيلة الأمسية الشعرية الختامية للدورة الثامنة من ملتقى القاهرة الأدبي، وذلك في السابعة مساء الخميس 11 يونيو.

وتعكس استضافة الملتقى حرص صندوق التنمية الثقافية على توفير منصات مستدامة للحوار والإبداع، وإتاحة الفرصة أمام المبدعين العرب لتبادل الخبرات والرؤى، بما يدعم مكانة القاهرة كعاصمة للثقافة العربية وملتقى للأصوات الأدبية والفكرية من مختلف الدول.

وتأتي الأمسية الختامية تتويجًا لفعاليات الدورة الثامنة من الملتقى، الذي رسخ حضوره كأحد أبرز التظاهرات الأدبية العربية المعنية بفتح مسارات جديدة للتواصل بين الكُتّاب والشعراء والمثقفين، وإبراز التنوع الثقافي الذي تزخر به المنطقة العربية.

ويشارك في الأمسية نخبة من الشعراء العرب هم: علي الشلاه (العراق)، هدى أبلان (اليمن)، عزمي عبد الوهاب (مصر)، حمدي الجزار (مصر)، فاتن يعقوب (لبنان)، مروة نبيل (مصر)، ومحمد حسني عليوة (مصر)، فيما تدير الأمسية الشاعرة والمترجمة حنان شافعي.

وتؤكد هذه الفعالية استمرار جهود صندوق التنمية الثقافية في دعم الفنون والآداب بوصفها أدوات فاعلة لبناء الوعي وتعزيز قيم الحوار والتنوع الثقافي، من خلال مراكزه الإبداعية، والتي أصبحت فضاءات حقيقية لاستقبال مختلف أشكال التعبير الثقافي والإبداعي.