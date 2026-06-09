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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تامر عبد الحميد: نجاح خطة التنمية مرهون بانعكاسها على حياة المواطنين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح أي خطة مرهون بانعكاسها على حياة المواطن، مشيرا إلى أهمية ما تضمنته الخطة من مستهدفات تتعلق بزيادة معدلات النمو والاستثمار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027.

وشدد تامر عبد الحميد، على أهمية أن تكون هذه المعدلات قائمة على نمو في الاقتصاد الإنتاجي وليس اقتصاد استهلاكي، مطالبا وزارة التخطيط بالعمل على رفع الاقتصاد الإنتاجي.

 وضع آلية لزيادة معدلات الإدخار

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة وضع آلية لزيادة معدلات الإدخار، مشيدا بتوجهات زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، كذلك بما جاء في خطة التنمية من ملفات متعلقة بالتطور التكنولوجي وصناعة التعهيد.

تامر عبد الحميد الشيوخ مجلس الشيوخ خطة التنمية الاقتصادية جلسة الشيوخ

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