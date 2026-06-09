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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ياسر جلال ينتقد ضعف حضور الثقافة والإعلام في خطة التنمية: القوة الناعمة استثمار استراتيجي لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى

ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ
ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أشاد النائب ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، بالجهود المبذولة في إعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن الخطة جاءت جيدة وطموحة، لكنها لم تمنح قطاعات الثقافة والفنون والإعلام الاهتمام الذي يتناسب مع أهميتها ودورها في بناء الوعي وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.

وأكد جلال، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الثقافة والفنون والإعلام وردت ضمن محاور التنمية البشرية، إلا أنها لم تظهر بصورة تعكس حجم تأثيرها في دعم القوة الناعمة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك رصيدًا كبيرًا من التأثير الثقافي الذي امتد لعقود عبر السينما والدراما والفنون إلى مختلف الدول العربية.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى تراجع بعض الأنماط الدرامية المهمة، وعلى رأسها الأعمال الدينية والتاريخية، رغم ما تمثله من قيمة ثقافية وفكرية وما تحققه من انتشار وتأثير واسع في العديد من الدول الإسلامية ومجتمعات جنوب شرق آسيا.

 الدراما والفنون تدعمان السياحة وتُعززان التأثير المصري إقليميًا ودوليًا

وشدد جلال على أن الاستثمار في الثقافة والإنتاج الفني لا يقتصر على البعد الثقافي فقط، بل يمتد إلى تحقيق عوائد اقتصادية وسياحية مباشرة، موضحًا أن الأعمال الفنية الناجحة تسهم في الترويج للمقاصد السياحية والتاريخية وجذب الزائرين.

واختتم كلمته بالتأكيد على تقدمه بعدد من التوصيات لدعم قطاعات الثقافة والفنون والإعلام، داعيًا إلى منحها مساحة أكبر ضمن أولويات خطط التنمية المقبلة بما يعزز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني وترسيخ القوة الناعمة المصرية

ياسر جلال مجلس الشيوخ مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي خطة التنمية الشيوخ

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