خارجية الشيوخ: استضافة القاهرة للفصائل الفلسطينية تؤكد ريادة مصر في جهود التهدئة

أكد النائب مجدي البري، عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، أن استضافة القاهرة للاجتماع الذي ضم الفصائل الفلسطينية والوسطاء من مصر وقطر وتركيا تمثل خطوة مهمة في إطار الجهود الرامية إلى استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية منه، بما يسهم في تخفيف حدة التوتر وتهيئة المناخ أمام حلول سياسية أكثر استدامة.

جهود الوساطة المصرية

وقال البري، في بيان له، إن التحركات الدبلوماسية التي تقودها الدولة المصرية بالتنسيق مع قطر وتركيا تعكس حرصًا حقيقيًا على كسر حالة الجمود التي شهدها مسار الاتفاق خلال الفترة الماضية، والعمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، بما يفتح المجال أمام تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ويخفف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

وأضاف أن اختيار القاهرة لاستضافة هذه اللقاءات يؤكد الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر لدى مختلف الأطراف، وقدرتها على إدارة الملفات الإقليمية المعقدة بحكمة واتزان، مستندة إلى تاريخ طويل من دعم القضية الفلسطينية وسعيها الدائم للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في ترسيخ مكانة مصر كوسيط رئيسي وموثوق في جهود التسوية والتهدئة، من خلال رؤية متوازنة تجمع بين دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والحفاظ على استقرار الإقليم ومنع اتساع دائرة الصراع.

دعم القضية الفلسطينية

وأوضح البري أن التنسيق القائم بين مصر وقطر وتركيا يعكس إدراكًا مشتركًا لحساسية المرحلة الراهنة وحجم التحديات التي تواجه المنطقة، مؤكدًا أن تكامل أدوار الوسطاء يمثل فرصة حقيقية لدفع مسار التفاهمات إلى الأمام وتحويلها إلى خطوات عملية على الأرض تسهم في وقف نزيف الدماء وتحسين الأوضاع الإنسانية.

وشدد على أن الجهود الحالية تأتي ضمن تحرك إقليمي أوسع يهدف إلى دعم القضية الفلسطينية وتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة، وصولًا إلى إطلاق مسار سياسي جاد يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ويضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتم النائب مجدي البري تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل للجهود المصرية والتنسيق القائم مع الأشقاء في قطر وتركيا، مشيرًا إلى أن استمرار هذا التعاون يمثل أحد أهم عوامل نجاح الوساطة الحالية، ويعزز فرص تحقيق الاستقرار الإقليمي وإرساء أسس سلام عادل وشامل في المنطقة، مؤكدًا أن مصر ستظل ركيزة أساسية لدعم القضية الفلسطينية وصوتًا للحكمة والتوازن في مواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة.