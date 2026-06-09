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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

يتضمن عددا من الإعفاءات.. خطة النواب تقر تعديل قانون الضريبة على القيمة الماضية

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها  اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد سليمان، على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة.

جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، بعد إعادة اللجنة لصياغة المادة 30 وتحديدا البند 28 الخاص بتنظيم الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالأنشطة العقارية، حيث نصت على استمرار إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من ضريبة القيمة المضافة.

ويشمل الإعفاء بيع وتأجير المباني والوحدات غير السكنية، باستثناء تلك التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة، سواء كانت ذات طبيعة تجارية أو مرتبطة بالتعامل مع العملاء من عدمه.

واستثنى المشروع من الخضوع للضريبة المقار المستخدمة في إدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، إلى جانب الأنشطة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناءً على توصية من الوزير المختص.

وتاتي هذه  التعديلات لتحقيق توازن بين توسيع قاعدة الإعفاءات للأنشطة ذات البعد الاجتماعي والخدمي، وبين إحكام المعاملة الضريبية للمقار الإدارية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز كفاءة المنظومة الضريبية ويحد من التفسيرات المتباينة للنصوص الحالية.

لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب محمد سليمان قانون الضريبة على القيمة المضافة

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