تطبيق القانون بكل حسم.. وقف تشطيب محل تجاري وسحب المعدات في الهرم

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الهرم في محافظة الجيزة، حملة لإيقاف أعمال تشطيب محل تجاري لعدم الحصول على التراخيص اللازمة ومصادرة المعدات المستخدمة، وذلك في إطار فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين.

وجاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بضرورة رصد كافة المخالفات وإزالتها في المهد، وعدم السماح بأي تجاوزات في كافة أعمال البناء داخل نطاق المحافظة.

وأشرف على الحملة ميدانياً اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، وبحضور نائب القطاع أحمد عبد البصير وأحمد خلف مدير الاشغالات، ومدير إدارة العلاقات العامة ولاء محبوب.

ونجحت الحملة في تحديد مكان المحل التجاري، وتم وقف الأعمال وسحب المواد ومصادرة المعدات المستخدمة لعدم الحصول على التراخيص اللازمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحب المحل المخالف.

وأكد حي الهرم، أن هناك تعليمات مشددة لجميع الإدارات الميدانية والمتابعة بالمرور الدوري على مدار اليوم، لرصد أي محاولات مخالفة للبناء أو التشطيب، والتعامل معها فوراً بالإزالة الوجوبية.