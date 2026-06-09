مونديال الزلازل والأفاعي.. شكاوي المنتخبات تهدد كأس العالم 2026

بينما تضع المنتخبات اللمسات الأخيرة على استعداداتها لخوض منافسات كأس العالم 2026، فرضت مجموعة من الوقائع غير المتوقعة نفسها على المشهد، لتتحول الأيام التي تسبق انطلاق البطولة إلى سلسلة من الأزمات الأمنية والتنظيمية والصحية التي أثارت حالة من الجدل والقلق.

وقبل أيام قليلة من انطلاق أكبر حدث كروي في العالم، تبدو العناوين خارج المستطيل الأخضر أكثر حضورًا من النتائج والأداء الفني، في نسخة بدأت مبكرًا بإثارة من نوع مختلف، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كانت هذه الأزمات ستتوقف مع صافرة البداية أم ستواصل مرافقة البطولة حتى نهايتها.

المطارات تفتتح الأزمات

لم تبدأ المتاعب داخل الملاعب، بل انطلقت من بوابات المطارات، بعدما تعرض عدد من أفراد البعثات لمشكلات في إجراءات الدخول.

وكان المنتخب العراقي من أكثر المتضررين، بعدما خضع مهاجمه وقائده أيمن حسين لتحقيقات مطولة استمرت ساعات قبل السماح له بالدخول، فيما مُنع المصور الرسمي للمنتخب من دخول الولايات المتحدة رغم امتلاكه التأشيرة والاعتمادات اللازمة.

وفي واقعة أخرى، خسر مونديال 2026 أحد حكامه قبل انطلاقه، بعد منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة، رغم اختياره ضمن قائمة الحكام المعتمدين للبطولة.

هواجس أمنية حول المعسكرات

وبعيدًا عن أجواء المنافسة، وجدت بعض المنتخبات نفسها أمام تحديات أمنية غير متوقعة.

ففي مدينة كانساس سيتي الأمريكية، وقع حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة 9 أشخاص بالقرب من مقر إقامة وتدريبات المنتخب الإنجليزي، ما أثار مخاوف بشأن سلامة الوفود المشاركة.

كما تعرضت بعثة منتخب إنجلترا المتواجدة في ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم، الثلاثاء لهزة أرضية قوية بلغت شدتها 6.1 درجات على مقياس ريختر.

وأظهرت مقاطع متداولة خضوع بعثة المنتخب السنغالي لإجراءات تفتيش أمنية مشددة فور وصولها، في مشاهد أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأفاعي تهاجم معسكر سويسرا

وفي واحدة من أغرب الوقائع قبل البطولة، واجه المنتخب السويسري أزمة غير مألوفة بعدما اشتكى من وجود أفاع سامة بالقرب من مقر تدريباته.

ودفعت المخاوف المتعلقة بسلامة اللاعبين مسؤولي الاتحاد السويسري إلى دراسة إمكانية نقل المعسكر إلى موقع آخر أكثر أمانًا.

ملاعب التدريب تحت النار

ولم تسلم أرضيات الملاعب من الانتقادات أيضًا، حيث أبدى المنتخب الياباني عدم رضاه عن جودة بعض ملاعب التدريب.

كما انتقد مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل أرضية أحد الملاعب، معتبرًا أنها لا توفر الظروف المثالية لإقامة المباريات أو التدريبات.

الطقس يفرض كلمته

وفرضت العوامل الجوية بدورها حضورها بقوة خلال فترة الإعداد للمونديال، فقد شهدت عدة مباريات ودية توقفات طويلة بسبب العواصف الرعدية وسوء الأحوال الجوية، في مؤشر قد يتكرر خلال البطولة، خاصة مع إقامة عدد من المباريات في مناطق تشهد تقلبات مناخية متكررة.

إيران والكونغو.. ظروف استثنائية

وفرضت الظروف السياسية ترتيبات خاصة على منتخب إيران، الذي سيخوض مبارياته داخل الولايات المتحدة قبل مغادرة البلاد عقب كل مواجهة.

وفي المقابل، فرضت المخاوف الصحية المرتبطة بانتشار فيروس الإيبولا في الكونغو إجراءات رقابية إضافية واحترازات استثنائية مع اقتراب انطلاق البطولة.