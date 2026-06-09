قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا .. فرنسا تحظر دخول وزير المالية الإسرائيلي إليها
البيئة تضع منهجًا مهمًا للحفاظ على الطبيعة ومواجهة تغير المناخ
أزمة مبابي تتفاقم .. هل يفقد منتخب فرنسا سلاحه الأهم في المونديال؟
فيفا يعلن الطاقم التحكيمي لمباراة افتتاح كأس العالم 2026
طلب إحاطة لتشديد الرقابة على العيادات الخاصة ومنع انتحال صفة الأطباء
6 مليون دولار | فتح خزينة بيراميدز والزمالك لـ ضم نجم الأهلي
صدمة لمنتخب المغرب قبل انطلاق كأس العالم 2026
بعد تعرضه لحادث.. الشيخ محمد الجزار: الحمد لله ربنا نجانا من الموت بأعجوبة
إيبولا يهدد مشاركة يد الأهلي في الكونغو| قرار منتظر من وزارة الصحة
التعليم الفلسطينية: أكثر من 21 ألف شهيد من الطلبة والمعلمين منذ 7 أكتوبر 2023
لطلبة الثانوية العامة.. رددوا دعاء المذاكرة وعدم النسيان وسرعة الحفظ الفهم
8 منتخبات عربية وحلم واحد.. نجوم يرفعون راية الطموح في مونديال 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مونديال الزلازل والأفاعي.. شكاوي المنتخبات تهدد كأس العالم 2026

أبرز أحداث كأس العالم
أبرز أحداث كأس العالم
إسراء أشرف

بينما تضع المنتخبات اللمسات الأخيرة على استعداداتها لخوض منافسات كأس العالم 2026، فرضت مجموعة من الوقائع غير المتوقعة نفسها على المشهد، لتتحول الأيام التي تسبق انطلاق البطولة إلى سلسلة من الأزمات الأمنية والتنظيمية والصحية التي أثارت حالة من الجدل والقلق.

وقبل أيام قليلة من انطلاق أكبر حدث كروي في العالم، تبدو العناوين خارج المستطيل الأخضر أكثر حضورًا من النتائج والأداء الفني، في نسخة بدأت مبكرًا بإثارة من نوع مختلف، وسط ترقب لمعرفة ما إذا كانت هذه الأزمات ستتوقف مع صافرة البداية أم ستواصل مرافقة البطولة حتى نهايتها.

المطارات تفتتح الأزمات

لم تبدأ المتاعب داخل الملاعب، بل انطلقت من بوابات المطارات، بعدما تعرض عدد من أفراد البعثات لمشكلات في إجراءات الدخول.

وكان المنتخب العراقي من أكثر المتضررين، بعدما خضع مهاجمه وقائده أيمن حسين لتحقيقات مطولة استمرت ساعات قبل السماح له بالدخول، فيما مُنع المصور الرسمي للمنتخب من دخول الولايات المتحدة رغم امتلاكه التأشيرة والاعتمادات اللازمة.

وفي واقعة أخرى، خسر مونديال 2026 أحد حكامه قبل انطلاقه، بعد منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة، رغم اختياره ضمن قائمة الحكام المعتمدين للبطولة.

هواجس أمنية حول المعسكرات

وبعيدًا عن أجواء المنافسة، وجدت بعض المنتخبات نفسها أمام تحديات أمنية غير متوقعة.

ففي مدينة كانساس سيتي الأمريكية، وقع حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة 9 أشخاص بالقرب من مقر إقامة وتدريبات المنتخب الإنجليزي، ما أثار مخاوف بشأن سلامة الوفود المشاركة.

كما تعرضت بعثة منتخب إنجلترا المتواجدة في ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم، الثلاثاء لهزة أرضية قوية بلغت شدتها 6.1 درجات على مقياس ريختر.

وأظهرت مقاطع متداولة خضوع بعثة المنتخب السنغالي لإجراءات تفتيش أمنية مشددة فور وصولها، في مشاهد أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأفاعي تهاجم معسكر سويسرا

وفي واحدة من أغرب الوقائع قبل البطولة، واجه المنتخب السويسري أزمة غير مألوفة بعدما اشتكى من وجود أفاع سامة بالقرب من مقر تدريباته.

ودفعت المخاوف المتعلقة بسلامة اللاعبين مسؤولي الاتحاد السويسري إلى دراسة إمكانية نقل المعسكر إلى موقع آخر أكثر أمانًا.

ملاعب التدريب تحت النار

ولم تسلم أرضيات الملاعب من الانتقادات أيضًا، حيث أبدى المنتخب الياباني عدم رضاه عن جودة بعض ملاعب التدريب.

كما انتقد مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل أرضية أحد الملاعب، معتبرًا أنها لا توفر الظروف المثالية لإقامة المباريات أو التدريبات.

الطقس يفرض كلمته

وفرضت العوامل الجوية بدورها حضورها بقوة خلال فترة الإعداد للمونديال، فقد شهدت عدة مباريات ودية توقفات طويلة بسبب العواصف الرعدية وسوء الأحوال الجوية، في مؤشر قد يتكرر خلال البطولة، خاصة مع إقامة عدد من المباريات في مناطق تشهد تقلبات مناخية متكررة.

إيران والكونغو.. ظروف استثنائية

وفرضت الظروف السياسية ترتيبات خاصة على منتخب إيران، الذي سيخوض مبارياته داخل الولايات المتحدة قبل مغادرة البلاد عقب كل مواجهة.

وفي المقابل، فرضت المخاوف الصحية المرتبطة بانتشار فيروس الإيبولا في الكونغو إجراءات رقابية إضافية واحترازات استثنائية مع اقتراب انطلاق البطولة.

كاس العالم كأس العالم 2026 مونديال 2026 اخبار كأس العالم منتخبات كأس العالم الأفاعي إنجلترا منتخب سويسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

اسعار الدواجن اليوم

هبوط البيض والبانيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

الزمالك

بعد حديث رئيس طنجة.. من الأجنبي الذي ورط الزمالك في التعاقد مع معالي؟

محمد العدل

محمد العدل يثير الجدل: اللي هيشارك في مرتب عموتة يوفره لعياله أفضل

بيزيرا

الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي

أسعار الذهب

استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 يونيو.. كم وصل عيار 21؟

عموتة

المغربي في الأهلي.. ياسين منصور وعبد الحفيظ ينهيان التعاقد مع عموتة

إجازة رأس السنة

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 بعد قرار الحكومة

ترشيحاتنا

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل ١٥ مايو (١، ٣، ٤، ٦)

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو

انتشال جثتي شابين

انتشال جثتين لشابين غرقا في ترعة السبخة بسمالوط شمال المنيا

بيومي فؤاد

لـ جلسة 16 يونيو | تأجيل دعوى أجر خادم طليقة الفنان بيومي فؤاد

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح قسمي الاستقبال والطوارئ والباطنة الداخلي وعيادة الماموجرافي بمستشفى بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل تكساس صوص

طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..
طريقة عمل تكساس صوص..

الأول عربيا والسابع عالميا.. القمر ديالي يحقق إنجازا جديدا

محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي
محمد شاكر وهيفاء وهبي

10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته

10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته
10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته
10 تصرفات بسيطة تجعل الزوج أكثر تعلقًا بزوجته

فيديو

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

نظام الطيبات يثير قلق الصحة السعودية

تجنبوا "نظام الطيبات" .. تحذير عاجل من الصحة السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد