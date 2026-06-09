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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للوقوف على سير العمل.. نائب محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعا لمتابعة مبادرة مشروعك

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

عقد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا لمتابعة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"؛ والوقوف على سير عمل المبادرة بمقرات مشروعك بمراكز المحافظة الخمسة.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الجيد مدير مشروعك بالمحافظة، ومحمد إبراهيم نائب مدير عام منطقة فروع بنك مصر بالوادي الجديد، ورؤساء المراكز ومديري المقرّات عبر الفيديو كونفرانس.

ناقش كجك خطة عمل المبادرة مع المسئولين المعنيين، مُوجهًا بضرورة تذليل أي عقبات أو معوقات تواجه المنظومة، وتعزيز خطة الندوات التوعوية لتثقيف الشباب حول المشروعات المتاحة داخل المبادرة والمستندات المطلوبة والتيسيرات المتاحة للمتقدمين.

كما أكّد على تعزيز الجهود لزيادة عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستهدف المبادرة تمويلها، بما يُسهم في دعم جهود الدولة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، ودعم الاقتصاد المحلي داخل المحافظات.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد نائب محافظ الوادى الجديد

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