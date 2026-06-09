مصر للطيران تشارك في اجتماع الأكو في ريو دي جانيرو بالبرازيل

شارك الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في الاجتماع رقم (103) للجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي (الأكو)، الذي عُقد بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

يأتي ذلك في إطار المشاركة الفعّالة لمصر للطيران في اجتماعات المنظمات الدولية والإقليمية، ومتابعة أحدث التطورات في صناعة النقل الجوي، والمساهمة في صياغة استراتيجيات القطاع بما يدعم تنميته وتعزيز دوره.

وناقشت اللجنة التنفيذية أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة النقل الجوي على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل التحديات المتسارعة والمتغيرة وتأثيراتها المباشرة على معدلات نمو القطاع. كما تناولت تداعيات ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الاضطرابات الأخيرة في إمدادات وإنتاج وقود الطائرات عالميًا، وما يترتب على ذلك من زيادة تكاليف التشغيل لشركات الطيران، إلى جانب الالتزامات المتزايدة المرتبطة بالتشريعات البيئية.

وأكد أعضاء اللجنة التنفيذية أهمية ضمان استدامة صناعة النقل الجوي في ظل التحديات الراهنة، مشددين على ضرورة تعاون الحكومات وكافة الأطراف المعنية لدعم شركات الطيران وتمكينها من استعادة معدلات التشغيل والنمو. كما استعرضت اللجنة آخر المستجدات المتعلقة ببرنامج "كورسيا" (CORSIA) الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، والخاص بالتعويض عن انبعاثات الكربون الناتجة عن النقل الجوي، مؤكدة أهمية توحيد المعايير العالمية الخاصة بآليات التعويض عن الانبعاثات، وحث الدول على الإسراع في إنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام.

كما ناقشت اللجنة المشروعات المشتركة بين شركات الطيران العربية الأعضاء بالاتحاد، والتي تسهم في تعزيز التعاون والتكامل بينها، خاصة في مجالات الشراء المشترك للوقود، والتحول الرقمي، وصيانة الطائرات، والتدريب.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الطيار أحمد عادل الدعوة إلى رؤساء شركات الطيران الأعضاء باللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي لعقد الاجتماع رقم (104) للجنة التنفيذية في القاهرة خلال شهر أكتوبر المقبل.