البيئة تطلق حزمة من أعمال النظافة في قرى ونجوع قنا .. صور

فى إطار إحتفالات مصر باليوم العالمى للبيئة ووفقاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، شاركت الوزارة فى تنفيذ حزمة من أعمال النظافة والتسوية والتمهيد في عدد من القرى والنجوع بمحافظة قنا ، التى تنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالمحافظة مع جمعية أهل الخير لتنمية المجتمع والوحدة المحلية لقرية القارة ضمن مشروع “المسار الأخضر نحو عالم أكثر أمانًا” الذى ينفذ فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والبيئة ( البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP) ) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالنيابة عن الحكومة الألمانية بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المشروع يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية بين منظمات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية، ودعم مسارات التنمية المستدامة، والحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، وكذا دعم المبادرات المجتمعية في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والزراعية، وتحسين البيئة المحلية، ورفع كفاءة التعامل مع التحديات البيئية المرتبطة بتغير المناخ، من خلال تعزيز الشراكات بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية.

وقد شهدت الأنشطة والأعمال التى تمت من خلال المشروع تنفيذ مجموعة من التدخلات الميدانية التي استهدفت تحسين البنية البيئية ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالقرى، حيث تم رفع المخلفات الناتجة عن تطهير الترع بطريق مزلقان نجع القزاز، وإعادة تسوية الطريق وفرشه بالرمال ، بما يساهم في تحسين حالة المرور وتيسير حركة المواطنين، وقد قامت الوحدة المحلية بتوفير المعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال، و تولت جمعية أهل الخير توفير العمالة والرمال المستخدمة في أعمال التسوية والتمهيد.

كما تضمنت الأعمال رفع المخلفات الناتجة عن تطهير الترع وتمهيد وتسوية مدخل نجع زيدان، وذلك عقب أعمال الحفر التى نفذتها بالقرية على جانبي الطريق، حيث تم التعامل معها وإعادة تأهيل الطريق لمسافة تُقدَّر بنحو 2 كيلومتر، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وشملت التدخلات أيضاً رفع المخلفات الناتجة عن تطهير ترعة أبو حمار، إلى جانب تنفيذ أعمال تسوية وتمهيد لعدد من الطرق الحيوية، من بينها مدخل نجع مريعا لمسافة تقدر بنحو 3 كيلومترات، ومدخل قرية نجع القزاز لمسافة 2 كيلومتر، الأمر الذي ساهم في تحسين حركة التنقل داخل المنطقة، وتيسير وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى الحد من آثار التراكمات والمخلفات التي تؤثر سلبًا على البيئة والصحة العامة.

تأتي هذه الأعمال في إطار سلسلة من الأنشطة التي ينفذها مشروع “المسار الأخضر نحو عالم أكثر أمانًا”، والذي يركز على بناء قدرات الجمعيات الأهلية، ودعم المبادرات البيئية المحلية، وتطوير أدوات التوعية البيئية، بما في ذلك استخدام الحلول الرقمية والتطبيقات التفاعلية لتعزيز المعرفة البيئية لدى المواطنين والمزارعين على حد سواء ، حيث يعكس المشروع أهمية الشراكة الفاعلة بين الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والجمعيات الأهلية المحلية والجهات التنفيذية، باعتبارها نموذجًا للتكامل في تنفيذ تدخلات بيئية وخدمية ذات أثر ملموس، تسهم في تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتعزيز الوعي البيئي داخل المجتمعات المستهدفة.