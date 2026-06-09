ارتفاع الهجمات السيبرانية على قطاع التصنيع الربع الأول من 2026

يكشف تقرير دولى حديث أن نسبة أنظمة التحكم الصناعي التي شهدت حظر برمجيات خبيثة بلغت 19.6% عالميًا خلال الربع الأول من عام 2026، مع رصد أكثر من 10,052 عائلة برمجيات خبيثة استهدفت أنظمة الأتمتة الصناعية.

يوضح التقرير تباين التأثر إقليميًا، حيث سجلت إفريقيا أعلى نسبة بلغت 27.4%، مقابل 9.1% في شمال أوروبا. كما أظهرت المقارنة مع الربع السابق زيادة ملحوظة في الهجمات بعدة مناطق، من بينها أوروبا وآسيا. وعلى مستوى القطاعات، تصدرت أنظمة القياس الحيوية قائمة الأنظمة الأكثر استهدافًا بنسبة 26.4%، فيما جاءت جنوب شرق آسيا في مقدمة المناطق الأكثر تعرضًا للهجمات في قطاع التصنيع بنسبة 23.21%، تلتها إفريقيا بنسبة 21.36%.

ويشير خبراء الأمن إلى أن استمرار استخدام أنظمة تشغيل قديمة وتعقيد سلاسل التوريد يسهمان في توسيع نطاق المخاطر، ما يرفع احتمالات تعطّل العمليات الصناعية وتكبد خسائر مالية كبيرة.

ويأتي التقرير استنادًا إلى بيانات فريق الاستجابة لطوارئ أنظمة التحكم الصناعي التابع لشركة كاسبرسكي، التي أوصت بإجراء تقييمات أمنية دورية، وتحديث أنظمة التكنولوجيا التشغيلية، واعتماد حلول متخصصة للكشف والاستجابة، إلى جانب تعزيز التدريب ومتابعة استخبارات التهديدات.