فريدة سيف النصر تكشف عن حقيقة إصابتها بفيروس هانتا

علقت الفنانة فريدة سيف النصر علي الشائعات المتداولة حول إصابتها بالفيروس الجديد «هانتا»، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت فريدة سيف النصر:كفاية إشاعات... حبايب قلبى وروحى أنا سليمة الحمد لله وزى الفل بنعمة الصحة والستر والتوكل التام على الله.. رجاء إشاعات كفاية.. أنا ماعنديش فيروس هانتا الجديد ولا غيره.

و أضافت: طيب مش يقولولى واخد خبر بجد مش هقول إن شاء الله انتم.. هاقول بعد الشر عننا جميعا. ياساتر».



وكانت قد كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن تعرضها لوعكة صحية، وذلك من خلال منشور شاركته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتبت فريدة سيف النصر: «ادعوا لي والنبي، وما تطلعش جلطة، عالدوبلر والتحاليل الظاهر بقت متعودة.