كريستال بالاس يقترب من تعيين بيير ساج مدربًا جديدًا للفريق

اقترب كريستال بالاس الإنجليزي من التوصل إلى اتفاق لتعيين الفرنسي بيير ساج مدرب لانس، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا لأوليفر جلاسنر الذي سيغادر النادي اللندني هذا الصيف بعد انتهاء عقده.

وقاد ساج لانس إلى المركز الثاني في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بفارق ست نقاط عن باريس سان جيرمان، في موسمه الأول مع الفريق، كما قاده للفوز بكأس فرنسا، متغلبًا على نيس في المباراة النهائية، وهو إنجاز تاريخي للنادي.

ويتمتع ساج (٤٧ عامًا) بخبرة تدريبية كبيرة حيث سبق له العمل مع نادي ليون، بين يناير ٢٠٢٤ ويناير ٢٠٢٥.

وكشفت صحيفة (ذا أثليتك) البريطانية الثلاثاء عن أن التعاقد مع ساج بعد إعلان جلاسنر في يناير الماضي عن نيته مغادرة ملعب سيلهرست بارك بنهاية عقده في يونيو الجاري.

ووفقًا للصحيفة؛ كان كريستال بالاس حريصًا على تعيين مدرب جديد سريعًا، مدركًا أهمية وجود مدرب جديد قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، لا سيما في عام كأس العالم، وذلك على الرغم من اهتمام النادي بالمدرب السابق لبورنموث، أندوني إيراولا الذي تم تعيينه مدربًا لليفربول.

عندما اتضح انتقال إيراولا إلى ليفربول، ركز بالاس جهوده سريعًا على سيج، الذي ذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" في 30 مايو/أيار أنه كان أيضًا ضمن خيارات النادي.

تولى غلاسنر تدريب بالاس خلفًا لروي هودجسون في فبراير/شباط 2024، وقاد الفريق إلى المركز العاشر في موسم 2023-2024.

واختتم جلاسنر مسيرته خلال الموسم الحالي بالفوز بدرع الاتحاد الإنجليزي على ليفربول في ملعب ويمبلي في أغسطس الماضي بركلات الترجيح، قبل أن يقود بالاس للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب رايو فاليكانو، مما رسّخ مكانته كأعظم مدرب في تاريخ النادي.



