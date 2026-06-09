قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيانات ملاحية : صادرات السعودية من وقود الطائرات إلى أوروبا تتجاوز مستويات ما قبل إغلاق هرمز
منع جماهير .. تعليق ناري من أحمد موسى عن سوء تنظيم مونديال الولايات المتحدة
هل تشتري الآن أم تنتظر؟ توقعات أسعار الدواجن الأيام المقبلة
البيض بـ 65 جنيها في المزرعة.. اتحاد منتجي الدواجن: لا دور لأي سمسار في تحديد الأسعار
زيلينسكي : لن نقبل اتفاقات سلام مع روسيا بدون مشاركتنا
اتحاد منتجي الدواجن: المصريون يستهلكون 5 ملايين فرخة و40 مليون بيضة يوميا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية غدا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
أنطونيو تاياني : تصريحات بن غفير بشأن إيطاليا غير مقبولة .. ولا تليق بوزير
هل يجوز قراءة آيات طويلة في الصلاة أم الأفضل القصيرة؟.. أمين الإفتاء يجيب
مقبرة إيرانية للطيران الأمريكي.. خسائر جوية فادحة لواشنطن بعد نكبة الأباتشي | تقرير
مواعيد مباريات مصر في كأس العالم 2026
كامل الوزير : ممر تجاري عربي شمالي وآخر جنوبي .. والقطار السريع يصل سفاجا 2028
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خارجية بالشيوخ توصي بدعم رقمنة وأرشفة وثائق الخارجية وإتاحتها للباحثين والمؤرخين

لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ
لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أوصت لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد كمال، بدعم جهود وزارة الخارجية في توثيق وحفظ وأرشفة ورقمنة وثائق الوزارة، والعمل على إتاحتها للباحثين والمؤرخين والأكاديميين بما يسهم في الحفاظ على الذاكرة الوطنية وتوثيق تاريخ الدبلوماسية المصرية.

وقال السفير ناجي غابة مدير ادارة التوثيق والمحفوظات بوزارة الخارجية خلال اجتماع اللجنة، إن وزارة الخارجية تمتلك وثائق تاريخية مهمة تعود إلى عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، بعضها يعاني من آثار الرطوبة وعوامل الزمن، مشيراً إلى أنه تم طرح مقترح للتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية لترميم هذه الوثائق والحفاظ عليها.

إتاحة الوثائق التاريخية للباحثين والدارسين والأكاديميين 

وأضاف أن مشروع الرقمنة يعد من أهم المشروعات التي تعمل عليها الوزارة حالياً، إذ يهدف إلى إتاحة الوثائق التاريخية للباحثين والدارسين والأكاديميين من خلال منظومة متكاملة للأرشفة الرقمية، بما يضمن سهولة الوصول إليها والحفاظ عليها للأجيال المقبلة.

كما وجه السفير ناجي غابة الدعوة لأعضاء اللجنة لزيارة المعرض المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يضم عدداً من الوثائق التاريخية والمقتنيات الدبلوماسية التي توثق مسيرة وزارة الخارجية المصرية عبر العقود المختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد كمال، رئيس اللجنة، أن وزارة الخارجية تولي اهتماماً كبيراً بملف توثيق وأرشفة الوثائق، موضحاً أن فكرة المعرض المؤقت تطورت لاحقاً إلى متحف دائم يجري العمل على تطويره داخل مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن اللجنة تدعم بشكل كامل جهود الوزارة في هذا الملف، لافتاً إلى أن إتاحة الوثائق التاريخية تخضع لضوابط وإجراءات دقيقة.

وأوضح أن وزارة الخارجية تعد من أكثر الوزارات التي تمتلك سجلاً تاريخياً موثقاً للوزراء والدبلوماسيين الذين تولوا المسؤولية على مدار عقود، مؤكداً أن الحفاظ على تاريخ الدولة وهويتها الوطنية يرتبط ارتباطاً وثيقاً ببناء الوعي العام وصون الذاكرة الوطنية.

وقال: “أُقدر الجهد الكبير المبذول داخل وزارة الخارجية، وما يقوم به القائمون على هذا الملف من عمل دؤوب رغم التحديات، ونؤكد دعمنا ومساندتنا لهذه الجهود المهمة”.

بدوره، أكد النائب زاهر الشقنقيري أهمية الوثائق الرسمية باعتبارها تمثل الرواية التاريخية للدولة، مشيراً إلى أن أدب السيرة الذاتية يمثل جانباً مختلفاً قد يتضمن رؤى وتفسيرات متنوعة للأحداث وفقاً لوجهة نظر كاتبها، وهو ما يبرز أهمية الوثائق الرسمية كمصدر أساسي للتأريخ.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم بشأن توثيق تاريخ وزارة الخارجية  أرشفته ونشره

الشيوخ وثائق الخارجية لجنة الشؤون الخارجية والعربية مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

كنترولات الشهادة الإعدادية 2026

20 صورة ترصد إنتظام أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في الكنترولات

مشغولات ذهبية

انهيار تاريخي.. أسعار الذهب تواصل النزيف وعيار 21 يتراجع بقوة

اسعار البيض اليوم

بعد انخفاض سعره.. أفضل طريقة لتخزين البيض فترة طويلة

ترشيحاتنا

ورق العنب بالدجاج

طريقة عمل ورق العنب بالدجاج بطعم شهي

الهاتف المحمول

ماذا يحدث عند وضع الهاتف المحمول تحت المخدة

الكحول

حتى لو بكميات صغيرة .. تحذير طبيب عالمي من الكحول| يسبب أخطر الأمراض

بالصور

ليلى علوي تساعد بيومي فؤاد في البحث عن ابنه .. صور جديدة من فيلم ابن مين فيهم؟

ابن مين فيهم
ابن مين فيهم
ابن مين فيهم

ماذا يحدث للمخ عند التعرض للقلق المزمن؟.. يحوّله إلى إدمان خفي

القلق المزمن
القلق المزمن
القلق المزمن

تنظيف الكلى طبيعيًا.. طرق فعالة وأطعمة تقلل خطر الحصوات وتحسن وظائفها

هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي .. مقبلات بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي

فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

الأفضل اللحم أم الدجاج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد