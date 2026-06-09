تقرير دولي: طاقة الرياح البحرية ستنمو أربعة أضعاف خلال عشر سنوات

أظهر تقرير صادر عن المجلس العالمي لطاقة الرياح (GWEC)، أن القدرة العالمية لطاقة الرياح البحرية مرشحة للارتفاع إلى نحو 420 جيجاواط بحلول نهاية عام 2035، بما يعادل أربعة أضعاف مستوياتها الحالية، في ظل تسارع الاستثمارات العالمية في مشاريع الطاقة المتجددة وتوسع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأوضح المجلس، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، أن إجمالي القدرات المركبة لطاقة الرياح البحرية بلغ نحو 92 جيجاوات بنهاية عام 2025، وهو ما يكفي لتزويد نحو 100 مليون منزل بالكهرباء، مشيرا إلى أن أكثر من 327 جيجاوات من القدرات الجديدة من المتوقع إضافتها خلال العقد المقبل.

وأضاف التقرير أن ما يزيد على 50 جيجاوات من مشروعات طاقة الرياح البحرية قيد الإنشاء حاليا حول العالم، متوقعا أن تتضاعف التركيبات السنوية خلال العام الجاري، وأن تتزايد إلى ثلاثة أمثال مستوياتها الحالية بحلول عام 2031، قبل أن تتجاوز 50 جيجاوات سنويا بحلول عام 2035.

وأشار إلى أن الصين تواصل هيمنتها على سوق طاقة الرياح البحرية العالمية، مستحوذة على نحو 52% من إجمالي السوق، بعدما تجاوزت المملكة المتحدة في عام 2021، فيما جاءت كل من ألمانيا وهولندا وتايوان ضمن أكبر الدول من حيث القدرات المركبة.

من جانبها، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي لطاقة الرياح ريبيكا ويليامز إن طاقة الرياح البحرية تمتلك إمكانات كبيرة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة في العديد من الدول، إلا أن عددا من التحديات لا يزال يعرقل تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجديدة.

وأضافت أن إجراءات التخطيط والحصول على الموافقات وربط المشروعات بشبكات الكهرباء ما زالت تستغرق فترات طويلة، وهو ما يزيد من المخاطر التي تواجه المطورين والمستثمرين ويؤخر دخول مشروعات جديدة إلى الخدمة.

ويعكس النمو المتوقع في قطاع طاقة الرياح البحرية اتجاها عالميا متزايدا نحو تعزيز مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، في ظل سعي العديد من الدول إلى تعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهدافها المناخية طويلة الأجل.

وفي ضوء هذه التوقعات، يواصل قطاع طاقة الرياح البحرية ترسيخ مكانته كأحد أسرع مصادر الطاقة المتجددة نموا على مستوى العالم، وسط توقعات بأن يسهم التوسع في المشروعات الجديدة وتطوير البنية التحتية للشبكات الكهربائية في تعزيز دوره في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة.