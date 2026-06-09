خبير عسكري : الأباتشي الأمريكية تُعزز الضغوط على إيران .. والوضع الحالي أقرب إلى الحرب

أكد العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري، أن نشر طائرات الأباتشي الأمريكية يأتي في إطار تعزيز الضغوط وفرض مزيد من الحصار على إيران، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتطورات العسكرية المتسارعة في المنطقة.

وقال محمود محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن طائرات الأباتشي تمتلك قدرات قتالية وتكنولوجية متقدمة تجعلها أكثر قدرة على مواجهة التهديدات المختلفة، مشيرًا إلى أن استهدافها بواسطة الطائرات المسيرة يُعد أمرًا بالغ الصعوبة في ظل ما تتمتع به من أنظمة رصد وحماية متطورة.

أجواء الحرب

وأضاف أن المؤشرات الراهنة تعكس تصاعدًا في حدة التوتر، لافتًا إلى أن الوضع الحالي يبدو أقرب إلى أجواء الحرب منه إلى مسار التهدئة أو السلام، في ظل استمرار التحركات العسكرية وتبادل الرسائل بين الأطراف المعنية بالأزمة.

