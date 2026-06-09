محلل سياسي: ترامب في مأزق بسبب الحرب غير المحسوبة على إيران

أكد ماهر عبدالقادر، الكاتب والمحلل السياسي من نيويورك، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أزمة ومأزق الآن، ولم يكن يحسب لهذه الحرب مع إيران أي حساب عندما بدأها في الفترة الماضية، مشددًا على أن هذه الحرب كانت رغبة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح "عبدالقادر"، خلال لقاءه عبر الإنترنت مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن نتنياهو كان يتمنى هذه الحرب لـ 40 عامًا ولم يستطيع أن يقنع أي رئيس أمريكي سابق بالدخول في الحرب ضد إيران، لكنه فقط أقنع ترامب الرئيس الحالي.

وأشار إلى أنه قبل دقائق صرح نائب الرئيس الأمريكي فانس بالرد على كل التساؤلات الحالية والتي أظهرت أن الجانب الأمريكي يريد التهدئة في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب مع إيران، على عكس الجانب الإسرائيلي الذي يريد إشعال المنطقة، مضيفًا: "رغبة أمريكا الحالية ترفض الحرب ولكن الالكيان الإسرائيلي يُصر على الاستمرار".

الدعم العسكري الأمريكي

وأوضح أنه يعتقد أن إسرائيل غير قادرة على التحرك في منطقة الشرق الأوسط بدون الدعم العسكري الأمريكي، ودون تقديم طرح واسع إلى الأجهزة الأمنية الأمريكية والجيش الأمريكي.