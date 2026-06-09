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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الولايات المتحدة مضطرة للرد على هجوم إيراني استهدف مروحيتها

ترامب
ترامب
أخبار العالم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "مضطرة للرد" على الهجوم الذي استهدف مروحية أمريكية أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز، في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة العسكرية في منطقة الخليج.

وجاءت تصريحات ترامب عقب تقارير أمريكية تحدثت عن تعرض مروحية عسكرية أمريكية لحادث قبالة سواحل سلطنة عُمان، بالقرب من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم. 

وقال الرئيس الأمريكي إن المعطيات الأولية تشير إلى أن المروحية تعرضت لهجوم أدى إلى سقوطها، مضيفًا أن الولايات المتحدة لا يمكنها تجاهل ما وصفه بـ"الاعتداء على قواتها".

وبحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى وسائل إعلام أمريكية وعربية، فإن التحقيقات الأولية ترجح أن طائرة مسيّرة إيرانية اصطدمت بالمروحية الأمريكية خلال تنفيذها مهمة دورية في المنطقة. 

وأشار المسؤولون إلى أن المعلومات المتوافرة حتى الآن تدعم فرضية أن الحادث لم يكن عرضيًا، بل ربما جاء نتيجة عمل متعمد، فيما لا تزال الجهات المختصة تواصل جمع الأدلة الفنية والاستخباراتية لتحديد الملابسات الدقيقة للحادث.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أعلنت في وقت سابق سقوط المروحية خلال مهمة عملياتية قرب مضيق هرمز، مؤكدة نجاح عملية إنقاذ أفراد الطاقم الذين نجوا من الحادث. كما أوضحت أن التحقيقات لا تزال مستمرة وأنها ستعلن نتائجها فور اكتمالها.

وفي تصريحاته الأخيرة، شدد ترامب على أن أي استهداف مباشر للقوات الأمريكية سيواجه برد مناسب، دون أن يكشف عن طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها واشنطن.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تتابع الموقف عن كثب بالتنسيق مع وزارة الدفاع والقيادة العسكرية في المنطقة، مؤكداً أن أمن القوات الأمريكية وحرية الملاحة الدولية يمثلان أولوية قصوى.

من جانبها، لم تصدر إيران حتى الآن موقفًا رسميًا يؤكد أو ينفي الاتهامات الأمريكية المتعلقة بالحادث، إلا أن طهران دأبت خلال الأشهر الماضية على رفض اتهامات مماثلة، مؤكدة أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة هو السبب الرئيسي للتوترات الأمنية المتكررة.

وتمثل تصريحات ترامب مؤشرًا على احتمال اتخاذ خطوات أمريكية جديدة في المنطقة، سواء عبر تعزيز الانتشار العسكري أو من خلال إجراءات ردعية أخرى.

كما يحذر خبراء من أن أي تصعيد متبادل قد يؤثر على أمن الملاحة في الخليج وأسواق الطاقة العالمية، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية.

وفي انتظار نتائج التحقيق الرسمي الأمريكي، يبقى الحادث محل متابعة دولية واسعة لما قد يحمله من تداعيات على العلاقات الأمريكية الإيرانية ومستقبل الاستقرار الإقليمي في منطقة الخليج.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة مروحية أمريكية مضيق هرمز واشنطن طهران

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