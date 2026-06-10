انفجارات تهز جنوب إيران| الموانئ والمطارات تحت النيران.. وسقوط مقذوفات في سيريك وقشم

أفاد التليفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء بأن الهجوم الأمريكي ضد طهران، أسفر حتى الآن عن سقوط مقذوفين في مناطق سيريك وقشم.

وأوضح التلفزيون الإيراني، أن القصف الأمريكي يستهدف مواقع ساحلية في إيران شملت ميناء ومطار بندر عباس ومواقع في جزيرة قشم ومعسكرًا للجيش الإيراني في مدينة ميناب إضافة إلى أهداف في ميناء سيريك حيث يُسمع دوي انفجارات.

وأعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء أن طهران ستبدأ الرد الحاسم لقواتها المسلحة خلال دقائق، وذلك ردًا على الهجوم الأمريكي قبل وقت قليل.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنّت غارات "لأغراض الدفاع عن النفس" ضد إيران، بناءً على أوامر من الرئيس دونالد ترامب.

وتأتي هذه الغارات ردًا على إسقاط إيران لمروحية أباتشي أمس. وقال مسؤولون: "إن هذه المهمة رد متناسب على الهجوم الإيراني غير المبرر".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أن الجيش الأمريكي يرد على إيران، بعد إسقاطها مروحية، مؤكدا أن الرد على طهران يجب أن يكون قويا جدا وحازما للغاية وهذا ما نفعله الآن.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أعلنت سماع دوي انفجارات في محافظة هرمزجان شرقي البلاد، وأعلن التلفزيون الإيراني تفعيل الدفاعات في بندر عباس وقشم وهرمزغان.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "مضطرة للرد" على الهجوم الذي استهدف مروحية أمريكية أثناء تحليقها فوق مضيق هرمز، في تصعيد جديد للتوتر بين واشنطن وطهران وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة العسكرية في منطقة الخليج.