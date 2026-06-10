استجابةً للشكاوى.. محافظ الغربية يوجه بحلول عاجلة لمشكلات تطوير شارع الجلاء بالمحلة الكبرى

في استجابة سريعة لشكاوى ومطالب المواطنين بمدينة المحلة الكبرى، وجه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، بتشكيل لجنة فنية وهندسية برئاسة المهندس نائب المحافظ لمعاينة شارع الجلاء على الطبيعة، ودراسة الموقف بشكل كامل واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن الحفاظ على المرافق الحيوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال المعاينة الميدانية، أكدت اللجنة ضرورة الالتزام بالمنسوب الحالي المعتمد للطريق، مع تنفيذ عدد من الحلول الفنية الدقيقة التي تضمن عدم التأثير على شبكات المرافق المختلفة، والتي تشمل خطوط الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والغاز والاتصالات.

كما أوصت اللجنة بتنفيذ منظومة متكاملة لصرف مياه الأمطار في جميع نقاط التقاء شارع الجلاء بالشوارع الجانبية ذات المناسيب المنخفضة، لمنع تراكم المياه وتحقيق السيولة المرورية، إلى جانب تنفيذ مصارف للأمطار بجوار الأرصفة أمام المنازل والمحال التي يقل منسوبها عن مستوى الطريق بعد أعمال التطوير، مع تنفيذ البلدورات بطول الشارع وفقاً للاشتراطات الهندسية المعتمدة.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكدت اللجنة استمرار المتابعة الدورية لأعمال التنفيذ للتأكد من الالتزام بكافة المعايير الفنية والهندسية، بما يضمن الحفاظ على البنية التحتية وعدم المساس بأي من المرافق المخصصة لخدمة المواطنين، وتحقيق الاستفادة القصوى من أعمال التطوير الجارية.

تحسين خدمات المواطنين

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص محافظة الغربية على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، والارتقاء بمستوى البنية التحتية والخدمات المقدمة لأهالي مدينة المحلة الكبرى، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.